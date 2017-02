Zeichen der Solidarität

BASEL

Valerie Wendenburg, 24. Februar 2017

Am vergangenen Donnerstag kamen Vertreter der Christlichen Allianz Basel und der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) zu einem freudigen Anlass zusammen: Die Christliche Allianz überreichte der IGB symbolisch einen Gutschein im Wert von 20 000 Franken, die als Spende für die Sicherheitskosten der IGB gedacht sind. Das Geld ist Teil der Kollekte der Evangelischen Allianz beider Basel, der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt und der Evangelischen Freikirchen und Gemeinden der Regio basiliensis. An der feierlichen Übergabe in der Synagoge waren Münsterpfarrer und Kirchenratspräsident Lukas Kundert, Pfarrer und Präsident der Allianz, Edi Pestalozzi, die Initiantin der Aktion, Judith Langloh, und der Pfarrer der Gellertkirche, Dominik Reifler, anwesend, die von IGB-Präsident Guy Rueff und dem Gemeinderabbiner Mosche Baumel begrüsst wurden. Des weiteren wohnten dem Anlass einige Gemeindemitglieder sowie Edouard Selig als Delegierter des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds bei. Judith Langloh betonte in ihrer Ansprache, das die Christliche Allianz es als eine Ehre betrachte, wenn die IGB die Spende annehme: «Die jüdische Gemeinde ist eine Bereicherung für Basel» führte sie fort und schenkte Guy Rueff symbolisch einen Granatapfel als Zeichen der Freundschaft. Lukas Kundert betonte, dass der Grund für die Spende an sich «skandalös» sei und es gelte, jeglichen Vernichtungsfantasien Einhalt zu gebieten: «Ich bin froh, dass es die IGB als Einheitsgemeinde in Basel gibt, und betrachte unsere Spende als Zeichen herzlicher Verbundenheit.» Guy Rueff bedankte sich in seiner Ansprache und bezeichnete die Spende als «wichtiges Zeichen». Im offiziellen Dankesschreiben der IGB heisst es: «Ihre Kollekte steht in Kontrast zum Verhalten der Bundesbehörden. Wir sehen darin ein Zeichen der Freundschaft und der Achtung. Für diese aktive Hilfe möchten wir uns bei den Initianten dieser Sammlung sowie bei allen Spendern ganz herzlich bedanken!» Auf dem Foto sind Lukas Kundert, Judith Langloh, Guy Rueff, Rabbiner Mosche Baumel, Dominik Reifler und Edi Pestalozzi zu sehen (v.l.n.r.).