Zehn Tipps für das «Projekt Pessach»

Das Pessachfest bedarf umfassender Vorbereitungen. Vor allem für koschere Haushalte. Aber gute Planung kann dabei Hektik und Stress verhindern. Aus meiner langen Erfahrung als Mutter und Ehefrau kann ich die folgenden zehn Ratschläge als wertvolle Hilfen für ein entspannteres Pessachfest empfehlen.

1. Planen statt Improvisieren.

Eine gründliche Vorbereitung ist unabdingbar. Betrachten Sie ihren Haushalt als Unternehmen und sich selbst als CEO. Sie sind am Ruder. So wie ein Konzern Veranstaltungen plant, sollten auch Sie an das «Projekt Pessach» herangehen. Ein solider Plan sorgt für einen glatteren Ablauf.

2. Delegieren Sie, auch an die Kinder.

Als Familienvorstand liegt es an Ihnen, Aufgaben zu delegieren und deren Ausführung zu überwachen. Je mehr Sie delegieren, desto besser für ein erfolgreiches Fest. Heuern Sie Reinigungspersonal an, wenn dies finanziell möglich ist. Überlassen Sie Ihrem Gatten oder erwachsenen Kindern das Einkaufen. Selbst wenn Ihnen eine Aufgabe als leicht und überschaubar erscheint, gilt die Regel: Je weniger Sie direkt übernehmen, desto besser. Bei Kindern unter sechs Jahren empfiehlt es sich, diese während des Putzens nicht im Haus zu haben. Ältere Kinder können kleine Jobs wie Abwischen anpacken oder in der Küche beim Schälen oder Nüsseknacken helfen. Seien Sie bei der Aufgabenverteilung realistisch und geben Sie den Kindern das Gefühl, wichtig und Teil des Festes zu sein.

3. Das Saubermachen für Pessach ist kein Frühjahrsputz.

Stellen Sie sich ein wunderbaren Sederabend vor: Das Haus ist strahlend sauber, die Leuchter glitzern, die Fenster sind makellos klar – und Ihnen fallen derweil vor Erschöpfung die Augen zu. Glänzende Leuchter sind schön. Aber nicht unbedingt nötig für ein koscheres Haus zu Pessach. Für das Fest sollte jede Stelle im Haus gesäubert worden sein, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt gekommen sein könnte. Ansonsten ist die Reinigung nicht unbedingt notwendig. Selbst ein ursprünglich von Essen stammender Schmutzfleck an einer Wand muss nicht entfernt werden, sofern er nicht mehr essbar ist. Denn so wird Chametz definiert: Es muss erreichbar und essbar sein.

4. Armenbrot oder Brot, das uns arm macht.

Wer nur Nahrungsmittel kauft, die als koscher für Pessach qualifiziert sind, steht vor hohen Kosten. Aber Speisen aus fremder Herstellung wie Matzen müssen nicht das dominante Thema Ihrer Tafel sein. Setzen Sie stattdessen auf saisonale Früchte und Gemüse. Stellen Sie vor dem Gang zum Supermarkt eine Liste zusammen und halten Sie sich auch daran.

5. Kaufen Sie nicht gleich eine ganze Kücheneinrichtung für Ihr erstes Jahr.

Wer seinen Haushalt strikt koscher für Pessach halten will, muss reguläres Geschirr und Küchenutensilien wegpacken und durch spezielle Artikel ersetzen. Aber diese Kollektion können Sie auch allmählich aufbauen und jedes Jahr ergänzen.

6. Listen sind Ihr bester Freund.

Von solchen für das Saubermachen bis zu jenen für das Einkaufen, Menüs und letzte Besorgungen – Listen retten Ihr Leben. Aber behalten Sie diese nicht im Kopf. Bringen Sie die Listen zu Papier, damit nichts vergessen wird. Und halten sie die Listen zusammen. Warum nicht auf dem Smartphone?

7. Pessach muss nicht «Oscar»-würdig sein.

Der Glaube, dass ein Pessachfest absolut perfekt sein muss, ist weit verbreitet. Aber übernehmen Sie sich nicht bei den Vorbereitungen. Ein neues, spezielles Stück kann Ihre Tafel bereichern. Aber das muss nicht sein. Und kochen Sie Speisen vor, sofern dies möglich ist.

8. Überlassen Sie die Bitternis dem Bitterkraut.

Das Letzte, was Sie an die Feiertafel bringen wollen, ist ein schlechtes Gewissen. Und halten Sie sofort inne, sobald Sie sich überfordert fühlen. Versuchen Sie es mit einer positiven Perspektive. Denken Sie nicht: «noch eine mühsame Pflicht», sondern: «Hier tut sich eine Möglichkeit auf.» Fokussieren Sie sich auf das Wesentliche an Pessach: den Seder, die Zeit mit der Familie und Freunden.

9. Haben Sie Freude und seien Sie kreativ.

Meine Schwiegermutter bereitet zu Pessach eine besondere Orangensuppe zu. Ihre erwachsenen Kindern eifern ihr dabei nach, weil es eine geliebte Tradition ist. Sie mögen denken: Was soll’s, das ist doch nur eine Suppe. Womöglich geht es Ihnen auch bei dem alljährlichen Ausflug in den Park zu Pessach so. Aber genau diese kleinen Rituale machen das Fest so speziell. Haben Sie also schon bei den Vorbereitungen Freude: Spielen Sie Musik beim Saubermachen; verteilen Sie Preise für Leistungen bei den Vorarbeiten (auch an Sie selbst); schaffen Sie neues Spielzeug an oder veranstalten Sie einen Wettbewerb unter Freunden und der Familie etwa «der amüsanteste Fund beim Säubern für Pessach».

10. Greifen Sie nach dem Fest zum Schreibstift!

Das Pessachfest ist vorüber, und Sie haben nun auf Listen absolut keine Lust mehr. Aber nehmen Sie sich trotzdem die Zeit und notieren Sie, was dabei gut oder schlecht gelaufen ist: Haben Sie zu viel oder zu wenig Matzen eingekauft? Schreiben Sie neue Ideen oder Einsichten auf, die den Kindern einen noch schöneren Sederabend ermöglicht haben. Im nächsten Jahr werden Sie sich selbst dafür dankbar sein.

Duby Litvin führt eine koschere Bäckerei und ist Kinderbuch-Autorin, sie lebt in Louisville, Kentucky. www.DubysPesachLists.com