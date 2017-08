Zehn Thesen von Seelisberg

SEELISBERG

Anna-Sabine Rieder, 11. August 2017

Die Dringlichkeitskonferenz gegen Antisemitismus in Seelisberg legte vor 70 Jahren den Grundstein für den theologischen Dialog – eine Tagung erinnert an das Ereignis.

Genau vor 70 Jahren hat die Dringlichkeitskonferenz gegen Antisemitismus im schweizerischen Seelisberg stattgefunden.

Im Sommer 1947 versammelten sich dort 65 Juden und Christen aus 19 Ländern. Unter den jüdischen Intellektuellen war der französische Historiker Jules Isaac. Er ist auf der Flucht vor den Nationalsozialisten mit seiner Familie deportiert worden, seine Frau und die Kinder wurden in Konzentrationslagern ermordet. Isaac schrieb gerade am ersten von zwei Büchern, in denen es um ein um Verständigung bemühtes Christentum ging. Die Ressentiments lagen tief und wurzelten auch in der christlichen Lehre. Daher wollte man diese auf judenfeindliche Stereotype überprüfen, um eine vorurteilsfreie Beziehung zwischen den beiden Religionen aufzubauen. Zehn Thesen zur Neuorientierung in der christlichen Lehre und Verkündigung wurden in Seelisberg von den Teilnehmern formuliert – sie wandten sich konkret an die Kirchen. Die damaligen theologischen Forderungen an Christen, die jüdische Identität Jesu anzuerkennen und antijüdische Interpretationen der Passionsberichte zurückzuweisen, sind heute selbstverständlich geworden. Es galt, die Theologie der Verachtung aus der christlichen Theologie zu entfernen sowie Vorurteile, Hass und wechselseitiges Misstrauen zu überwinden. Zudem wurde die ernsthafte Verpflichtung des jüdisch-christlichen Gesprächs und die kritische Hinterfragung von Texten und Traditionen verlangt.



Ein vorurteilsfreies Miteinander

Jules Isaac engagierte sich auch innerhalb der katholischen Gemeinschaft. In einer Privat­audienz beim Papst bat er darum, die bisherige altkirchliche und katholische «Lehre der Verachtung» des Judentums zu verurteilen, um sie nachhaltig zu überwinden. Er erhielt die Zusage des Papstes. Dies manifestierte sich 1965 im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils in der «Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen», besser bekannt als «Nostra Aetate». Mit der Beendigung einer fast 2000-jährigen Tradition der Verachtung und der Feindschaft gegenüber dem Judentum wurde der Weg frei für ein vorurteilsfreies jüdisch-christliches Verhältnis.