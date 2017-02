Zehn Punkte für israelisch-palästinensischen Frieden

ITZHAK HERZOG

23. Februar 2017

Absichtserklärung des israelischen Oppositionschefs.

In einem grossen Kommentar in der am Donnerstag in der Zeitung «Haaretz» erschienenen Kommentar legt Oppositionschef Itzhak Herzog ein «Zehnpunkteprogramm für den israelisch-palästinensischen Frieden» dar. Wir bringen nachstehend diese zehn Punkte mit leichten Kürzungen.