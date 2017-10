Zahlen so niedrig wie seit Jahren nicht mehr

TERROR IN ISRAEL

24. Oktober 2017

Im September nur 103 Attacken gegen Israeli.

Der Shabak, der israelische Inland-Geheimdienst registrierte für den Monat September 103 Attacken gegen Israeli. Das ist die niedrigste, seit fünf Jahren verzeichnete Zahl für diesen Monat, der wegen der vielen jüdischen Feiertage als besonders spannungsgeladen gilt. Die letzte Woche vom Shabak in monatlichen Berichten publiziete Zahl ist um 25 Prozent niedriger als der September-Durchchnitt für Attacken in den Jahren 2012-2016. Bei den Attacken im vergangenen September gab es insgesamt drei tote Israeli zu beklagen. Die israelischen Sicherheitsdienste betrachten die Monate September und Oktober als Monate mit erhöhtem Anschlagsrisiko, weil die Feiertage die palästinensischen Terroristen und deren verschiedene Gruppe zu solchen Verbrechen motivierten. Wie in früheren Jahren schloss Israel auch dieses Mal die Grenzübergänge aus der Westbank für Palästinenser während der Feiertage als Vorsichtsmassnahme. Zudem intensivierte Israel Präventivmassnahmen wie Hausdurchsuchungen und die Festnahme von Verdächtigten. Letzte Woche wurden in der Westbank und Ostjerusalem in einer einzige Razzia 32 Verdächtigte von IDF-Truppen verhaftet. Auch gegnerische Medien blieben nicht verschont. So wurden Medien der Hetzte zum Hass bezichtigt, einschliesslich einer mit der Hamas affillierter Gruppe. In Hebron durchsuchten die Truppen die TV-Stationen al-Quds und al-Aqsa der Hamas, sowie die Büros von Palestine Today, Transmedia und Palmedia. Davei wurde Ausrüstung konfisziert. Gegen die beiden letzten Institutionen gingen die IDF auch in Hebron vor, und verhängten eine sechsmonatige Sperre. [TA]