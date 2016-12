Zahl der Todesopfer des wahrscheinlich Terrorakts liegt inzwischen bei 12

BERLIN

20. Dezember 2016

Tatverdächtigter Lastwagenfahrer vermutlich Pakistani oder Afghane.

Ein vermutlich aus Pakistan oder Afghanistan stammender Fahrer, der wahrscheinlich vor einigen Monaten als Flüchtling nach Deutschland gekommen sei, tötete am Montagabend mit seinem Lastwagen 12 Menschen und verletzte mindestens 48 weitere teils schwer. Weil der vermutliche Terrorakt sich auf einem Weihnachtsmarkt bei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zugetragen hat, wie sie in diesen Tagen zu dutzenden in Berlin stattfinden, erklärte der designierte amerikanische Präsident Donald Trump kurz nach der Katastrophe, der IS und andere islamische Terroristen würden Christen abschlachten. «Heute gab es Terrorattacken in der Türkei, der Schweiz und in Deutschland, und es wird nur noch schlimmer. Die Welt muss umdenken.» Zuvor hatte Trump die Ermordung des russischen Botschafters bereits als einen Akt «radikaler islamischer Terroristen» bezeichnet. Ein Tourist aus England erklärte gegenüber den Medien, der grosse Laster habe ihn nur um wenige Meter verpasst, als er in de Markt hinein raste. «Es geschah zweifelsohne mit Absicht», meinte der Mann. Laut Angaben der Polizei konnte der Lastwagenchauffeur verhaftet werden, während ein anderer Insasse des Gefährts tot war. Der polnische Besitzer des Lastwagens erklärte den Medien, der Chauffeur, der den Laster von Danzig nach Berlin gefahren habe, sei sein Cousin. Er glaube aber nicht, dass der Mann die Attacke selber verübt habe. Möglicherweise sei der Lastwagen entführt worden. Er habe, so fügte der Wagenbesitzer hinzu, seinen Cousin seit Montag Nachmittag nicht kontaktieren können. – Staatsanwälte, die Fälle von Terrorismus behandeln, haben die Untersuchung des Zwischenfalls von Berlin übernommen. Das bestärkt die Annahme, dass es sich bei dem Ereignis um einen Terroranschlag gehandelt hat. [TA]