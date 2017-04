Zahl der IS-Toten soll 90 überstiegen haben

AFGHANISTAN

16. April 2017

Verlautbarung der afghanischen Behörden in Jalalabad.

Afghanische Behörden in der Stadt Jalalabad berichteten am Samstag von einem scharfen Anstieg der Zahl der toten Aktivisten des «Islamischen Staats» (IS) als Folge des Abwurfs der amerikanischen Mega-Bombe MOAB und der anschliessenen Säuberungsaktionen von US-Soldaten auf über 90 Personen. Das amerikanische Militär ist zur Zeit vor allem in Berggegenden in der Provinz Nangarhar im Osten Afghanistans tätig, in denen IS-Leute sich vorzugsweise versteckt halten. Die afghanischen Sprecher machten geltend, dass sich unter den Toten weder Zivilisten noch Militärs befinden würden. Während US-Präsident Trump seine Bombardierungsaktion in Afghanistan als «sehr, sehr efolgreich» bezeichnete, kritisierten Experten sie als «disproportional». [TA]