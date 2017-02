Zahl der Einreiseverweigerungen steigt stark

ISRAEL

21. Februar 2017

Angaben der Bevölkerungs- und Immigrationsbehörde.

Die Zahl der Verweigerung von Einreisebewilligungen nach Israel hat sich in den letzten fünf Jahren fast verneunfacht. 2016 alleine liess Israel 16534 Personen nicht ins Land einreisen, verglichen mit 1870 im Jahr 2011. Diese Angaben veröffentlichte die die Bevölkerungs- und Immigrationsbehörde auf Anfrage der Zeitung Haaretz. Als Hauptgrund für den steilen Anstieg der Einreiseverweigerungen nennt das Blatt die stetig zunehmenden Zahlen von Bürgern aus der Ukraine, Georgien und Ägypten, denen die Behörden aus den verschiedensten Gründen die Einreise nach Israel nicht genehmigen wollten. 2016 betrafen 68 Prozent aller Einreiseverweigerungen BürgerInnen aus den drei genannten Staaten. Unter westlichen Staaten, deren BürgerInnen 2016 nicht nach Israel einreisen durften, stehen die USA, Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien an der Spitze. Laut Zahlen des Statistischen Zentralbüros trug sich die Zunahme der Einreiseverweigerungen in einer Zeit zu, in der die Zahl der Israel-Touristen um neun Prozent von 3,36 Millionen (2011) auf 3,07 Millionen (2016) sank. 82 Prozent aller Einreiseverbote entfielen letztes Jahr auf die Kategorie «Verhinderung illegaler Immigration». Der Rest betraf den Bereich «öffentliche Sicherheit oder öffentliche Ordnung». [TA]