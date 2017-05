Yvonne Domhardt verlässt Bibliothek

ZÜRICH

Valerie Wendenburg , 24. Mai 2017

Am Montag informierte die Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ) ihre Gemeindemitglieder darüber, dass die Leiterin der ICZ-Bibliothek, Yvonne Domhardt, beschlossen hat, per Ende Juli frühzeitig in den Ruhestand zu treten. «Ihrem Wunsch, nach Möglichkeit die ICZ bereits früher zu verlassen, konnten wir entsprechen», heisst es in der Mitteilung. Der laufende Bibliotheks-Betrieb könne vorübergehend dank der professionellen Arbeit von Kerstin Paul und der zu ihrer Unterstützung vorübergehend in der Bibliothek tätigen Esther Goldberger gewährleistet werden. Die Bibliothekskommission sei, wie es weiter heisst, bereits im Gespräch mit möglichen Nachfolgern. Yvonne Domhardt war während 25 Jahren als Verantwortliche der Bibliothek tätig. «In dieser Zeit wurde sehr viel dazu beigetragen, dass das Ansehen der ICZ-Bibliothek immer besser wurde und seinen festen Platz im Verbund der Bibliotheken gefunden hat. Nicht zuletzt auch durch die Anbindung an NEBIS, das Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz», so der ICZ-Vorstand. Anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Bibliothek hat Domhardt zusammen mit Kerstin Paul das Buch «Quelle lebender Bücher – 75 Jahre Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich» (2014) herausgegeben. Die 57-Jährige ist zudem Mitglied im Verein für jüdische Kultur und Wissenschaft, der federführend für die Organisation des Tags des jüdischen Buches ist. Bereits im Februar hatte die Judaistin gegenüber tachles bestätigt, dass sie sich dazu entschieden habe, ihre Tätigkeit in der ICZ-Bibliothek im Sommer niederzulegen.