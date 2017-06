Wunschkandidat abgesprungen

BASEL

Valerie Wendenburg , 9. Juni 2017

Es schien so gut wie sicher, dass Michel Holz aus Zürich neuer Jugendleiter der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) wird (vgl. tachles 20/17). Nun aber gibt die Präsidentin der Jugendkommission der IGB, Iris Sobol-Bloch, auf Nachfrage bekannt: «Wir haben am Dienstag kurz vor Jom Tov einen Brief erhalten, mit dem Michel Holz aus persönlichen Gründen seine Kandidatur für den Jugendleiter in Basel zurückzieht. Wir werden jetzt sofort weitere Kandidaten prüfen, da somit unser ursprünglicher Wunschkandidat nicht mehr zur Verfügung steht.» Michel Holz sagte gegenüber tachles, man habe sich kurz vor Vertragsabschluss doch noch in gegenseitigem Einverständnis voneinander getrennt, da die Vorstellungen von beiden Seiten doch unterschiedlich gewesen seien. Die Zeit ist für die IGB nun recht knapp, da der aktuell amtierende Jugendleiter Dima Schneerson die Gemeinde Ende Juni verlässt. Ende Juni wird auch der in stiller Wahl neu gewählte Vorstand seine Amtszeit antreten (vgl. tachles 22/17) – von einem Sommerloch kann in der IGB daher zurzeit wohl kaum die Rede sein. Die Gemeindeversammlung, an der Themen wie diese wohl zur Sprache kommen werden, findet am kommenden Montag, 12. Juni, statt.

