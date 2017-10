Wollte der IS eine Synagoge attackieren?

INDIEN

30. Oktober 2017

Zwei Männer im Gliedstaat Gujarat verhaftet.

Zwei mit der Organisation «Islamischer Staat» (IS) assoziiete Männer sind letzte Woche wegen der angeblichen Planung des Anschlags auf eine lokale Synagoge verhaftet worden. Die anti-Terroreinheit im Gliedstaat Gujarat verhaftete am Mittwoch die zwei Verdächtigten, die beschuldigt werden, geplant zu haben, die Synagoge von Ahemdabad, der grössten Stadt in Gujarat, zu attackieren. Die Verdächtigten hatten am 12. September nach Angaben der «Times of India» das Misstrauen erregt, als sie die Umgebung der «Magen-Abraham-Synagoge» auskundschafteten. Dem Vernehmen nach handelt es sich bei den Beiden um IS-Anhänger, die angeblich im Kontakt gewesen waren mit einem in Afghanistan domizilierten indischen IS-Mann. Sie hatten entweder eine Explosion oder einen Feuerüberfall auf die Synagoge geplant. Die Sicherheitsbeamten stellten mobile Telefone, Laptops und andere elektronische Apparaturen sicher. Nach dem Anschlah wollten die präsumptiven Täter via Jamaica nach Syrien fliehen, um sich dem IS zuzugesellen. Abgesehen von ihrem Anschlagsprojekt sollen die zwei Personen versucht haben, Jugendliche in Indien via soziale Medien und Treffen zu radikalisieren. [TA]