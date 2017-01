Wo liegen die Israel-Sympathien?

UMFRAGE DES PEW-FORSCHUNGSZENTRUM

16. Januar 2017

Differenzen einer Pew-Umfrage grösser denn je seit 1978.

74 Prozent der amerikanischen Republikaner und 33 Prozent der Demokraten hegen mehr Sympathien für Israel als für die Palästinenser. Zu diesem Schluss gelangt eine Umfrage des Pew-Forschungszentrums, die zwischen dem 4. und 9. Januar durchgeführt worden und am vergangenen Donnerstag publiziert worden ist. Damit sind die Differenzen zwischen Republikanern und Demokraten tiefergreifend denn je in Nahost-Umfragen seit 1978. 11 Prozent der Republikaner sympathisieren mit den Palästinensern gegenüber den Israeli, 15 Pozent haben keine Präferenzen, sympathisieren mit beiden gleichermassen oder haben keine Meinung. Unte den Demokraten lagen die Verhältnisse bei 31 bzw. 35 Prozent. Die Resultate laufen damit darauf hinaus, dass die Demorkraten zum ersten Mal seitdem die Pew-Umfragen durchgeführt werden, etwa gleichauf lagen, was die Verteilung ihrer Sypathien für Palästinenser und Israeli betrifft. Unter «liberalen» Demokraten sympathisierten 38 Prozent der Befragten mehr mit den Palästinensern, 26 Prozent mehr mit den Israeli. Die Proportion der Republikaner, die mehr mit Israel sympathisieren, hat zugenommen seit 1978, während sie bei den Demokraten gefallen ist. 60 Prozent der Demokraten vertreten laut der jüngsten Pew-Umfrage die Ansicht, es gebe Wege für Israel und einen palästinensischen Staat zur friedlichen Koexistenz, während nur 44 Prozent der Republikaner dieser Meinung sind. [TA]