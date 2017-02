Wo ist Ex-Präsident Alejandro Toledo?

PERU

14. Februar 2017

Korruptionsskandal um ein Riesen-Strassenbauprojekt zieht immer weitere Kreise.

In der Nacht auf den Montag machten in Israel Gerüchte die Runde, wonach Alejandro Toledo, der ehemalige Präsident von Peru, im Anflug auf das Land sei, doch dem war offenbar nicht so, entstieg er nach Angaben des Jerusalemer Aussenministeriums doch nicht der aus San Francisco kommenden Maschine. Toledo, Präsident seines Landes in den Jahren 2001-2006, dessen Frau eine belgisch-israelische Doppelbürgerin ist, ist das Objekt einer internationalen Suche, nachdem gegen ihn im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal in Südamerika ein internationaler Haftbefehl erhoben worden ist. Israel und Peru haben kein Auslieferungsabkommen. Das israelische Aussenministerium liess durchblicken, dass Toledo erst ins Land einreisen dürfe, wenn seine Affäre in Peru geklärt sei. Der peruanische Richter, der den Haftbefehl erlassen hatte, verdächtigt Toledo, vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht Bestechungsgelder in Höhe von 20 Millionen Dollar für die Vergabe von Aufträgen für den Bau einer von Brasilien an Perus Pazifik-Küstenlinie führenden Autobahn – ein Milliardenprojekt - entgegengenommen zu haben. An der Weiterleitung dieser Gelder an Toledo soll unter anderem der israelische Geschäftsmann Yossef Maiman beteiligt gewesen sein. Odebrecht hat inzwischen gegenüber dem amerikanischen Justizministerium zugegeben, Bestechungsgelder in Höhe von rund 800 Millionen Dollar an lateinamerikanische Politiker gezahlt zu haben. [TA]