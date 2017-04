Wissenschafter entdecken Methode, um Polio früher zu entdecken

BEERSCHEWA

4. April 2017

Erfolg der Forscher von der Ben-Gurion-Universität.

Wie die Ben-Gurion-Universität des Negevs am Montag mitteilte haben israelische Wissenschafter ein verbessertes Modell für die Entdeckung des Polio-Virus entwickelt, bevor dieser sich verbreitet und einen Ausbruch der Krankheit verursacht. In einem letzte Woche in der Schrift «Science Translational Medicine» veröffentlichten Artikel beschreiben die Wissenschafter der Ben-Gurion-Universität ihre neue Methodologie, welche die Niveaus des Virus im Abwasser benutzt, um einen Ausbruch vorherzusagen, anstatt auf Berichte von Lähmungserscheinungen in der Bevölkerung zu warten. Dank drei Jahrzehnte der Bemühungen, die Krankheit zum Verschwinden zu bringen, konnte in den meisten Ländern der Welt der Polio-Virus inzwischen ausgerottet werden. Haupthindernis ist jedoch die Wiedereinführung eines wilden Polio-Virus von einem endemischen Land in ein zuvor Polio-freies Land. Poliomyelitis ist eine hoch ansteckende virale Infektion, welche das Nervensystem attackiert und Lähmung oder sogar Tod verursacht. Bis in die 1950er Jahre hatte die Krankheit pro Jahr nicht weniger als 35000 Amerikaner zu Krüppeln gemacht, doch eine öffentliche Gesundheitskampagne eliminierte die Polio in den USA bis 1979. – Ende August 2013 ist ein wilder Polio-Virus in Abwasserproben im südlichen Galiläa identifiziert worden. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums war die Probe entnommen worden, bevor in jenem Monat eine landesweite Impfaktion gegen den Virus gestartet worden war. [TA]