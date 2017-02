Wirkte Israel-Geschäftsmann als Bestechungs-Vermittler für ex-Präsidenten?

PERU

The Marker: Alejandro Toledo soll 20 Millionen Dollar erhalten haben.

Der israelische Geschäftsmann Yossi Maiman steht im Verdacht, als Vermittler für eine Bestechung von 20 Millionen Dollar an den peruanischen ex-Präsidenten Alejandro Toledo gewirkt zu haben. Dieser Verdacht wurde in peruanischenb Medienprodukten am letzten Wochenende publiziert, wobei die angeblihe Bestechung von Odebrecht, der grössten brasilianischen Baugesellschaft, gekommen sein soll. Laut einem Bericht in der israelischen Wirtschaftspublikation «TheMarker» hat die peruanische Polizei in Toledos Anwesen am letzten Samstag eine Razzia durchgeführt, nachdem zuständige Offiziere dort Millionen Dollars entdeckt hatten, die dem Vernehmen nach das Bestechungsgeld gewesen sein sollen. Die genannte Baugesellschaft soll angeblich die Bestechung gezahlt haben, um den massiven Auftrag für den Bau eines Netzes von Autobahnen zwischen Brasilien und Peru zu erhalten. Hamilton Castro,der führende brasilianische Staatsanwalt, bezeichnete Maiman als Vermittler in dem Bestechungsdeal. Odebrecht soll Toledo 20 Millionen via Maimans Konto bei der Londoner Citibank gezahlt haben. Toledo, der von 2001 bis 2006 peruanischer Präsident gewesen ist, hält sich gegenwärtig in den USA auf, wobei Castro offensichtlich beabsichtigt, einen internationalen Haftbefehl gegen ihn auszustellen. Die Staatsanwaltschaft fand nach eigenen Angaben 11 Millionen Dollar in Maimans Londoner Konto sowie eine Reihe von Zahlungen, die an Toledos Beatungsfirma Ecoteva geleistet worden sind, die unter dem Verdacht der Geldwäscherei untersucht wird. Die Staatsanwaltschaft wirft Toledos Regierung vor, Odebrecht geholfen zu haben, einen Auftrag von 600 Millionen Dollar zu bekommen, der letztlich auf 1,3 Milliarden erhöht worden ist. Es besteht ferner der Verdacht, dass Toledo einen Teil des Geldes dazu benutzt haben soll, in Lima eine Villa ür fast 4 Millionen Dollar zu kaufen. Über lange Zeit hinweg galten Maiman und Toledo als eng befreundet. Der ex-Präsident war wiederholt in Israel und diente als Treuhänder des Shimon-Peres-Friedenszentrum. [TA]