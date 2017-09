Wird US-Administration Iran-Deal korrigieren?

NEW YORK

Israel schlägt einen Weg für dieses Unternehmen vor.

Die US-Administration wolle den Nukleardeal mit Iran korrigieren, und Israel habe einen Weg dafür vorgeschlagen. Das erklärte Premierminister Netanyahu vor Reportern nach seinem Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Wörtlich sagte der israelische Regierungschef laut «Haaretz»: «Das amerikanische Establishment hat seine Haltung Iran gegenüber geändert. Wir sind uns darin einig mit den Amerikanern, dass dieses Abkommen schrecklich ist. Es gibt ein klares amerikanisches Interesse bezüglich des Wunsches, die Probleme in den Abkommen zu korrigieren. Das wurde mir in klaren Worten vermittelt.» Laut Netanyahu sei das Wichtigste in dem Deal eine Klausel, welche ein Auslaufdatum für alle das iranische Nuklearprogramm betreffenden Restriktionen vorsehe. «Ich habe bereits gesagt, dass das grösste Problem, das ich sehe, nicht darin liegt, dass Iran das Abkommen verletzt, sondern, dass es daran festhält. Dann werden sie bald Zugang haben zur Anreicherung von Uran in einem industriellen Ausmass für ein ganzes Arsenal von Atombomben» - Darauf angesprochen, dass die höchsten Offiziellen der Administration, einschliesslich die Minister für Äusseres und Verteidigung sowie der Nationale Sicherheitsberater, gegen eine amerikanischen Rückzug vom Abkommen seien, erwiderte der israelische Regierungschef: «Meiner Meinung nach gibt es einige in der US-Administration, die die Annullierung des Deals befürworten, während andere dagegen sind. Ich brachte meine Ansicht auf die klarest mögliche Weise zum Ausdruck – das Abkommen muss entweder korrigiert oder annulliert werden. Ich ziehe vor, dass das Abkommen keine Dinge enthält, die uns gefährden.» Im Gegensatz zu früheren US-Administrationen sei, so Netanyahu, «der Ausgangspunkt des Präsidenten identisch mit unserem. Wie wir sieht dieser Präsident Iran als die Wurzel der nahöstlichen Problematik.» Schliesslich sagte der Premierminister auch, Trump habe einen «starken Wunsch», sowohl den israelisch-palästinensischen Friedensprozess als auch die israelische Versöhnung mit der breiteren arabischen Welt zu fördern. Bis jetzt seien aber trotz kontinuierlicher amerikanischer Bemühungen keine Fortschritte hinsichtlich einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche erzielt worden. «Ich teile den Wunsch nach einem Frieden mit den Palästinensern», betonte Netanyahu, «doch bin ich kompromisslos, wenn es um unsere lebenswichtigen Interessen geht, in erster Linie was die Sicherheit betrifft.» Auch in Sache Syrien liess Netanyahu sich laut «Haaretz» vernehmen: «Die iranische Präsenz in Syrien ist systematisch, mit schiitischen Kräften und den klaren Absichten, Israel zu zerstören und den Nahen Osten zu infiltrieren. Es ist wichtig, diese Entwicklung im Keime zu ersticken.» [JU]