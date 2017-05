Wird seine Rückkehr ins politische Leben vorbereitet?

Ehud Barak

Ein Freundeskreis von Ehud Barak, einschliesslich einer Nichte und ein ehemaliger politischer Berater, haben bereits im Dezember eine Vereinigung gegründet, die als organisatorische Plattform für den früheren israelischen Premier- und Verteidigungsminister dienen würde, sollte Barak die Rückkehr ins aktive politische Leben beschliessen. Die Gesellschaft «Achrayut Leumit» (hebräisch für «nationale Verantwortung») – Israel ist mein Heim» ist vom Anwalt Oshi Elmaliach registriert worden, wie «Haaretz» am Montag berichtete. Elmaliach war Baraks politischer Berater und Direktor von Azmaut (Unabhängigkeit), der Partei des damaligen Ministers, bis Barak beschloss, bei den Knessetwahlen 2013 nicht mehr ins Rennen zu gehen. Elmaliach ist seither ständig mit Barak im Kontakt und trifft ihn auch regelmässig. Interessant ist die personelle Zusammensetzung des Vorstands der Vereinigung, in dem alle deren sieben Aktionäre sitzen. Direktoren sind der Filmregisseur und Verleger Tal Brog, dessen Vater Baraks Bruder Avinoam Brog ist, sowie die ehemaligen Barak-Berater Dana Zeidman und Itai Winterstein. Lior Sethon sodann ist ein langjähriger Aktivist der Israelischen Arbeitspartei, der Baraks Berater im Verteidigungsministerium gewesen ist. Netanael Katz ist Anwalt in Elmaliachs Anwaltsbüro, Barak Weissman ebenfalls ein Aktivist in «Azmaut» und Eli-Eyal Assaf isr Elmaliachs Nachbar in der Ortschaft Kfar Vradim in Galiläa. Viel ist hinsichtlich der Ziele der Vereinigung noch nicht durchgesickert, ausser, dass deren Zweck die Förderung der Grundsätze der israelischen Unabhängigkeitserklärung sein soll. Dazu gehören Israels Charakter als jüdischer und demokratischer Staat, basierend auf Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und Gleichberechtigung. – Will die Vereinigung erfolgreich sein in ihren Bemühungen, Ehud Barack den Rückweg in die politische Arena Israels zu ebnen, wird sie über kurz oder ihre Zielsetzungen in eine Sprache übersetzen müssen, mit der auch die breiten Massen etwas anfangen können. [JU]