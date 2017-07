Wird einer der Verhafteten zum Kronzeugen der Anklage?

U-BOOT-AFFÄRE

18. Juli 2017

Explosiver TV-Bericht könnte Netanyahu die Suppe versalzen.

Ein am Montagabend dramatisch aufgemachter Bericht der zweiten israelischen TV-Kette könnte Premierminister Netanyahu so richtig in die Bredouille der gegenwärtig laufenden polizeilichen Untersuchungen in der als «Fall 3000» bekannt gewordenen U-Boot-Affäre bringen. Der TV-Bericht deutete nämlich an, dass Miki Ganor, der ehemalige, jetzt verhaftete Repräsentant der deutschen Reederei Thyssenkrupp in Israel, versuchen könnte, seinen eigenen Hals aus der Schlinge zu ziehen, indem er zum Kronzeugen der Anklage wird. In diesem Falle könnte er nämlich unter Umständen hochrangige israelische Offizielle und Politiker mit bisher noch unbekanten Details anschwärzen. Laut der TV-Kette haben die Verhandlungen zwischen Ganor und dem Staat bereits vor einigen Tagen begonnen. An einem Hearing am Montag dehnte ein Richter Ganors Inhaftierung im gegenseitigen Einvernehmen bis Donnerstag aus. Der gegenwärtig in Ungarn auf offizieller Visite weilende Premier Netanyahu hat zur möglichen Wende in der Angelegenheit offiziell noch keine Stellung bezogen, doch hat er bereits vor der Ausstrahlung des Berichts des zweiten TV-Programms seine Absicht verkündet, den Aufenthalt in Osteuropa zu verkürzen. [JU]