Wird Bericht des Staatskontrolleurs über den Gazakrieg veröffentlicht?

ISRAEL

26. Januar 2017

Und wieder Kritik an Premier Netanyahu.

Erst am Sonntag wird der israelische Staatskontrolleur Joseph Shapira entscheiden ob er seinen Bericht über das Funktionieren des Sicherheitskabinetts während des Gazakriegs von 2014 veröffentlichen soll oder nicht. Dem Vernehmen nach scheint eine Mehrheit des Gremiums eine Publikation dieses Dokuments zu befürworten, das dem ohnehin von Untersuchungen bereits mehr als genug geplagten Regierungschef Netanyahu noch mehr Unannehmlichkeiten bereiten dürfte. Shapira wird den Bericht wahrscheinlich in 2-3 Wochen veröffentlichen. Im Zentrum der Debatten dürfte die Bedrohung Israels durch von Gaza aus gegrabene Hamas-Tunnels stehen, sowie Aspekte der internationalen Gesetze während der militärischen Kämpfe. Aus Sicherheitsgründen könnten diverse Teile des Berichts von der Veröffentlichung ausgenommen werden. Der Staatskontrolleur scheint in seinem Bericht die Version von Minister Naftali Bennett (Das Jüdische Haus) voll zu übernehmen, wonach erstens die Tunnelgefahr dem Sicherheitskabinett nicht in vollem Umfang präsentiert worden sei. Zweitens habe Bennett Netanyahu, den damaligen Verteidigungsminister Moshe Yaalon und ex-Generalstabschef Benny Ganz bedrängt, eine militärische Offensive gegen die Tunnels zu lancieren. Laut israelischen Medienberichten leitet der Bildungsminister aus dem Geschehen und dem Bericht die Ansicht ab, er sei besser als Netanyahu geeignet, die Israeli zu beschützen. In dieser Hinsicht scheinen aber die Meinungen im Sicherheitskabinett selber zu divergieren. Die Schlussfolgerungen des Berichts dürften sich in etwa auf folgende Themen konzentrieren: Die ungenügende Performance der IDF, die teilweise Nachlässigkeit von Politikern, die Ignoranz des Sicherheitskabinetts, der späte Beginn des Kriegs gegen die Tunnels, sowie die Erkenntnis, dass bei fachgerechten Vorbereitungen die Armee vielleicht weniger Soldaten verloren und im Krieg besser abgeschnitten hätte. Aus dieser Perspektive versteht man das Drängen vor allem der Eltern von gefallenen Wehrmännern auf eine Publikation des Berichts. [TA]