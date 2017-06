«Wir Schweizer sind so privilegiert»

SCHWEIZ

Valerie Wendenburg , 16. Juni 2017

Junge Juden in der Schweiz setzen sich aktiv für Menschen auf der Flucht ein – dies wird auch am nationalen Flüchtlingstag deutlich.



Der kommende Samstag steht hierzulande ganz im Zeichen der Flüchtlinge. Am nationalen Flüchtlingstag, ins Leben gerufen bereits 1980 von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, wird auf die Rechte und Bedürfnisse von Flüchtlingen aufmerksam gemacht. Die Bevölkerung soll sensibilisiert werden, Begegnungen mit Flüchtlingen und weitere Anlässe finden schweizweit statt. Im Anschluss daran wird am 20. Juni der internationale Gedenktag für Flüchtlinge von der Uno begangen – und dann verschwindet das Thema wieder etwas aus der Öffentlichkeit. Zu Unrecht: Seit dem Zweiten Weltkrieg kamen nie zuvor mehr Menschen auf der Flucht nach Europa – und auch wenn die Anzahl der Flüchtlinge im Vergleich zu 2016 auch in der Schweiz abgenommen hat, ist das Thema nach wie vor von hoher Brisanz.

Freiwilliges Engagement

Neben gesetzten Daten wie dem Flüchtlingstag braucht es daher vor allem Freiwillige, die sich auch im Alltag für Menschen auf der Flucht einsetzen. Möglichkeiten gibt es zahlreiche, wie das Beispiel von Sasha Rosenstein zeigt, der zusammen mit seinem Vater und einer Kollegin Anfang des Jahres nach Chios gereist ist, wo er für zwei Wochen als Volontär für die Organisation Chios Eastern Shore Response Team gearbeitet und Flüchtlingen geholfen hat (vgl. tachles 6/17). Zurück in der Schweiz liess ihn die Frage nicht los, was er hier vor Ort tun kann. «Welche Organisationen gibt es? Und wie kann ich Menschen dafür gewinnen, Migranten zu unterstützen?» fragte sich der 21-Jährige immer wieder. Er sprach mit Gleichgesinnten und erkannte, dass es viele Menschen gibt, die gerne helfen möchten, aber nicht genau wissen, in welcher Form sie am besten aktiv werden können. Zusammen mit Freunden organisierte Sasha Rosenstein Ende April daher den Anlass «aktiv sii.» in der Amboss Rampe in Zürich. Zu diesem Zweck schrieb er rund 30 Organisationen an, die sich in Zürich in der Flüchtlingshilfe engagieren – und der Erfolg liess nicht lange auf sich warten. 20 von ihnen sagten zu und nahmen das Angebot wahr, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und über ihre Arbeit zu informieren. «Jeder Verein hatte einen Tisch, auf dem er seine Aktivitäten darlegen konnte», so Rosenstein, der erzählt, dass neben der Präsentation auch ein Konzert und eine Podiumsdiskussion stattfanden. Insgesamt kamen rund 400 Interessierte, weit mehr als erwartet. «Ziel war es auch, dass sich die Hilfsorganisationen untereinander besser kennenlernen und sich mi-teinander vernetzen können», so der Student der Politikwissenschaft und der Geschichte, der sich freut, dass «aktiv sii.» mit Sicherheit «etwas in den Menschen ausgelöst hat». So hat der anwesende Verein «Wegeleben» im Anschluss an die Veranstaltung deutlich mehr Angebote für WG-Zimmer für Flüchtlinge erhalten. Am 20. Juni findet in Zürich erneut in der Amboss Rampe ein Benefizkonzert für syrische Flüchtlinge statt – auch hier hoffen die Organisatoren auf regen Zulauf. Rosenstein meint zwar, dass die Zürcher teilweise eher verschlossen und weniger offen gegenüber Flüchtlingen seien, er möchte dem mit seiner Arbeit aber positiv entgegenwirken. Auch deshalb ist er heute Co-Projektleiter der Plattform Honorabl (www.honorabl.com), einem Webauftritt für Freiwillige, die sich auf der Site vermarkten und auch Spenden sammeln können. In einem Blog schreiben Flüchtlingshelfer, wie sie vor Ort arbeiten und Spendengelder verwenden – so gelingt es oftmals, erneute Gelder zu generieren, die erlauben, weiter vor Ort zu helfen. Aktuelle Beiträge und die Geschichten hinter den jeweiligen Projekten stehen im Zentrum von Honorabl.

«Schweizer spenden lieber»

Ein Pendant dazu ist Onefuture.ch, ein Hilfsportal, das geflüchtete Menschen mit lokalen Einwohnern vernetzt, ohne Hilfswerke als Zwischenstelle. Die Organisatoren, die auch am Anlass «aktiv sii.» anwesend waren, möchten so den direkten Austausch und die Entwicklung einer Gemeinschaft fördern. Eyal Donath ist einer der Gründer von One-future.ch, die «Plattform für eine gemeinsame Zukunft». Zusammen mit seinen beiden Brüdern, Amir und Yaniv Donath, und Freunden wie Cédric Bollag oder Jonathan Unger hat er sich vor wenigen Monaten für das Projekt eingesetzt. Seit zwei Monaten ist die anerkannte Non-Profit-Organisation im Netz aktiv. Auf der Seite ist zu lesen: «Egal woher Flüchtlinge/Migranten kommen und welches Schicksal sie mit sich bringen: Wir brauchen eine Schweiz, welche sie mit offenen Armen empfängt und ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Gemeinschaft gibt.» Onefuture möchte im direkten Austausch von Mensch zu Mensch einen Beitrag leisten, das Team arbeitet eng zusammen mit Asylunterkünften und Kontaktstellen für Flüchtlinge, damit diese direkt über das Angebot informiert werden.

Den Anlass «aktiv sii.» hat Eyal Donath sehr positiv erlebt: «Alles war sehr gut organisiert», betont er. Aber er zeigt sich auch skeptisch hinsichtlich des nachhaltigen Engagements der Menschen, die dort Interesse bekundet haben. «Die Schweizer spenden eher, als dass sie sich selbst engagieren», so sei seine Erfahrung bisher. Aber es gibt sie, die Menschen, die sich auch auf der Homepage von Onefuture mit Foto vorstellen und in persönlichen Kontakt mit Migranten treten möchten. Sei es beim Kaffeetrinken, Sport treiben oder bei gesellschaftlichen Aktivitäten. Die Treffen, die bisher stattgefunden hätten, seien positiv verlaufen, sagt Eyal Donath, der aber einräumt, dass «theoretisch viel schiefgehen» könne. Grundsätzlich würden Treffen nur in öffentlichen Räumen vorgeschlagen, auch Gruppentreffen seien sinnvoll, was die Sicherheit anbelangt, sagt er. Wie viele Projekte dieser Art, ist auch One-future noch im Aufbau begriffen, die Seite wird zurzeit auf mehrere Sprachen übersetzt und weiterentwickelt.

Nachlassendes Engagement

Bereits 2015 sehr spontan ins Leben gerufen wurde der Verein «Basel hilft mit». Präsidentin Fabiola Bloch erzählt: «Als das Foto von dem toten Flüchtlingskind am Meer um die Welt ging, konnte ich nicht mehr einfach nur zuschauen. Ich fühlte mich in der Schweiz so privilegiert und hatte das Gefühl, etwas von mir geben zu müssen.» Zusammen mit einer Kollegin startete sie eine Sammelaktion für Flüchtlinge, von deren Zulauf sie völlig überwältigt wurde. «Die Resonanz war so gross, wir mussten einfach weitermachen», so Bloch. So entstand «Basel hilft mit», der Verein hatte innerhalb kürzester Zeit 1000 Mitglieder. «Ich wurde ins kalte Wasser geworfen, konnte aber nicht mehr zurück», sagt die zweifache Mutter. Sie reiste mehrfach nach Serbien und erlebte «dramatische Momente» in Flüchtlingscamps. Der Verein ist nach wie vor aktiv und engagiert sich vor allem mit Spendenaktionen – zurzeit ist ein Grosstransport nach Syrien unterwegs, Sachspenden gehen vor allem an Asylzentren in der Schweiz. Anklang finden auch die Anlässe von «Basel kocht mit», an denen gemeinsam mit Flüchtlingen gekocht wird. Am Flüchtlingstag wird «Basel hilft mit» mit einem Stand vertreten sein, um über die Arbeit des Vereins zu informieren. Fabiola- Bloch betont, dass sie auf der Suche nach Helfern seien, da die Zahl der Menschen, die sich engagieren, extrem zurückgegangen sei: «Da das Thema immer mehr aus den Medien verschwindet und viele Leute ihr schlechtes Gewissen gestillt haben, ist die Bereitschaft, zu helfen, gesunken.» In ihrem Team seien zu Beginn 15 Personen gewesen, heute sind es nur noch vier im Kernteam und ein paar Freiwillige, die den Verein regelmässig im Depot oder bei Anlässen unterstützen. Je geringer die Anzahl der Helfer, desto kleiner auch der Spielraum von «Basel hilft mit». «Jeder findet eine Aufgabe, es reicht auch, wenn man sich nur eine Stunde pro Woche einsetzt, wenn man dies verantwortungsbewusst tut», sagt Bloch, die gerne auch Spielnachmittage für Flüchtlingskinder organisieren würde, um langfristig auch die Mütter besser zu integrieren. Am Flüchtlingstag möchte sie vor allem Präsenz zeigen, ganz nach dem Motto: «Wir sind noch da und es gibt nach wie vor viel zu tun». 

www.baselhilftmit.ch, www.honorabl.com, www.onefuture.ch