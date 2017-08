Wir Juden bleiben in Barcelona

Nach dem schrecklichen Terroranschlag in meiner Stadt vor wenigen Tagen erklärte unser Oberrabbiner, die jüdische Gemeinde in Barcelona sei «zum Untergang verurteilt». Er hat uns geraten, Wohnungen in Israel zu kaufen. Mit allem Respekt vor dem Rabbiner: Hier liegt er falsch.

Ich bin 34 Jahre alt und habe seit meinem vierten Lebensjahr in Barcelona gelebt. Ich besuchte die jüdische Tagesschule, das öffentliche Gymnasium und die Universität Barcelona. In den vergangenen drei Jahren hatte ich das Privileg, der jüdischen Gemeinde von Barcelona als Direktor zu dienen.

Daher sind mir diese historische Gemeinde und ihre Mitglieder recht vertraut. Im nächsten Jahr feiern wir das 100-Jahr-Jubiläum der Neugründung unserer Gemeinde nach der Vertreibung von 1492. Im vergangenen Jahrhundert fühlten sich Juden aus aller Welt dazu bewegt, eine aktive Rolle im Leben unserer Gemeinde zu spielen: Im Ersten Weltkrieg kamen türkische und griechische Juden, später folgten Aktivisten, die am spanischen Bürgerkrieg teilnahmen, und solche, die vor dem europäischen Antisemitismus flohen. Nach der Unabhängigkeit ihres Heimatlandes 1956 Jahren trafen marokkanische Juden ein. Dazu kamen lateinamerikanische Juden und zahlreiche Israeli, die sich in unsere Stadt verliebt haben.

Barcelona ist ein dynamischer, jüdischer Schmelztiegel. Wir sind religiös pluralistisch, gesegnet mit vier Synagogen, die jeweils eine andere Annäherung an das Judentum bieten. Wie Juden allerorts, pflegen wir eine lebhafte Streitkultur. Und doch verbindet uns alle eine Beziehung und Liebe zu unserer Stadt.

Dafür gibt es mehr als genug Gründe. Barcelona steht für Solidarität, offene Arme, Frieden und kulturelle Vielfalt. Die Stadt zieht Touristen ebenso an wie Geschäftsleute, ist ein Magnet für Geschichte, Kunst, Architektur, Fussball und an wildromantischen Landschaften Interessierte. Wir sind stolz auf unsere Stadt und teilen sie mit Freunden aus dem Ausland. Unsere Herzen schlagen höher, wenn wir in der Innenstadt Hebräisch hören. Wir schwelgen und sind aktive Teilnehmer an ihrer reichen Kultur. Barcelona ist wirklich eine internationale Stadt. Es ist kein Zufall, die Opfer des Terroranschlages aus 34 verschiedenen Ländern kamen.

Seit der Einführung der Demokratie im Jahr 1977 spielt die jüdische Gemeinschaft in unserem Land eine aktive Rolle im sozialen, kulturellen und religiösen Leben der breiteren Gesellschaft. Wir pflegen enge Beziehungen zu Regierungsinstitutionen auf allen Ebenen: In Barcelona, Katalonien und mit der spanischen Zentralregierung. Unsere Zentren laden zu Anlässen für die allgemeine Öffentlichkeit ein. Wir haben Chanukka auf den Strassen gefeiert und begehen den internationalen Holocaust-Gedenktag im katalanischen Parlament. Jahr für Jahr bringen Hunderte von Lehranstalten ihre Schüler in die Synagoge, wo wir sie über das Judentum und die Geschichte unserer Gemeinschaft unterrichten. Wir sind langjährige Teilnehmer im interreligiösen Dialog – in diesem Jahr ist unser Talmud-Thora-Lehrer Präsident der offiziellen interreligiösen Gruppe von Katalonien.

Obendrein erleben wir eine Wiederbelebung der jüdischen Kultur. Lokale jüdische Autoren publizieren akademische Bücher und Romane. 2016 haben wir das erste jüdische Literaturfestival organisiert. Das Jüdische Museum und das Studienzentrum von Girona bieten Gelegenheit, die jüdische Geschichte Kataloniens im Mittelalter zu entdecken. Viele Gemeinden nehmen am Europäischen Tag der jüdischen Kultur in Barcelona teil.

Katalonien ist Heimat brillanter Forscher an der Hebräischen Abteilung der Universität Barcelona – der älteste Lehrstuhl an der Universität – sowie renommierter Schriftsteller und Historiker, die sich mit dem Judentum und der Geschichte der katalanischen Juden befassen. Ihr Wirken erreicht die katalanische Bevölkerung insgesamt, die sich zunehmend für jüdische Themen und Fragen interessiert. Kurz gesagt: Das jüdische Leben in Barcelona ist vielfältig und voll Energie.

Die Geissel des Terrorismus hat Schock und Trauer nach Barcelona gebracht. Dies ist auch anderen europäischen Städten so ergangen. Zweifellos erleben wir nun schwierige Tage, und wir weinen und beten für die Opfer. Aber wir koordinieren unseren Schutz mit Behörden, die stets um unser Wohl besorgt waren, und unsere nicht jüdischen Nachbarn zeigen ebenfalls immer wieder Solidarität mit uns.

Die Terroristen wollen uns Angst machen. Aber Barcelona hat keine Angst. Und die jüdische Gemeinde hier hat keine Angst. Dieser feige Gewaltakt wird uns nur in unserer Entschlossenheit stärken, als Juden hier zu bleiben und unsere Gemeinde in dieser wundervollen Stadt weiter aufzubauen. Wir Juden von Barcelona leben seit 100 Jahren hier und sind stolz auf unsere wiederbelebte Gemeinde. Wir gehen nicht weg.

Victor Sorenssen ist der Direktor der Comunidad Israelita de Barcelona, der jüdischen Gemeinde von Barcelona.