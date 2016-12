«Wir brauchen die Antirassismus-Strafnorm»

INTERVIEW

Yves Kugelmann, 23. Dezember 2016

Ronald Bernheim gibt das Präsidium der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus nach zwölf Jahren ab .

tachles: Wo steht die Zivilgesellschaft angesichts von Flüchtlingswellen, politischen und gesellschaftlichen Eruptionen?

Ronald Bernheim: Wir sind in einer schwierigen und wichtigen Phase. Dies aufgrund der Migrations- und wirtschaftlichen Unsicherheitssituation und all ihrer Begleiterscheinungen als typische Faktoren, die zu Ausgrenzung und Abschottung führen, die ihrerseits wieder Rassismus und Antisemitismus hervorrufen. Das ist nichts Neues, aber es kommt wieder mehr zum Vorschein, die Hemmschwellen sind deutlich gesunken. Es gibt nebst objektiven Herausforderungen vermehrt politisch und emotional bewirkte Spannungen, die Grenze ist oft verwischt und macht den Umgang mit der Thematik noch komplexer.

Die Schwerpunkte Ihrer über 40-jährigen Tätigkeit, davon zwölf Jahre als Präsident der GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, lagen bei der Aufklärung gegen Rassismus und beim Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Waren Letztere eine Konstante auf stets mehr oder weniger gleich hohem Niveau?

Ja, das ist richtig. Der Antisemitismus per se ist in der Schweiz wohl schon seit über 50 Jahren eine relative Konstante. Der Unterschied liegt eher darin, wie stark sichtbar er jeweils ist. Im Jahr 2014 etwa hat diese Sichtbarkeit im Zusammenhang mit dem Gazakrieg zugenommen. In der Schweiz kamen antisemitische Angriffe sowohl von der lokalen Bevölkerung wie auch von Angehörigen der muslimischen Gemeinschaft. Wir gehen davon aus, dass es jeweils nur eine kleine, aber stark engagierte Minderheit innerhalb dieser Gruppen ist, die extrem antijüdisch reagiert. Aufnahme von wirklich in Gefahr sich befindlichen Immigranten sollte bei uns eine Selbstverständlichkeit sein, wobei die Integration und das Erlernen schweizerischer Gepflogenheiten nach Linderung der Migrationstraumata hohen Stellenwert haben muss, ganz abgesehen von der Kenntnis und Respektierung der Gesetze. Ich weise seit einiger Zeit darauf hin, dass viele Menschen aus Regionen zu uns kommen, die eine grundsätzlich antisemitische Erziehung hatten. Zum lokalen gesellt sich so das Potenzial eines «importierten Antisemitismus».

Wie hoch würden Sie aus Ihrer Erfahrung der letzten Monate heraus diesen «importierten Antisemitismus» beziehungsweise vermutlich eher auch die Dämonisierung Israels als jüdischer Staat einschätzen?

Auch wenn Israel genannt wird, rede ich hier nur von konkretem Antisemitismus in der Schweiz. Das Überlappen und Trennen von Israelkritik und Judenfeindlichkeit bleibt uns als Thema erhalten, da beides, unwissentlich oder absichtlich, zu Missverständnissen und Anschuldigungen führt. Anti-Israelismus und Antisemitismus haben eine starke Wechselbeziehung, die sachlich nur sehr begrenzt, emotional aber sehr eng verknüpft ist. Der Antisemitismus in der Schweiz ist verhältnismässig schwach sichtbar, im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich. Dass die aggressivere Form in die Schweiz hinüberschwappen wird, hoffen wir durch die grundsätzlich demokratisch und liberale Haltung in der Schweiz und verstärktes Engagement von Politik und Behörden verhindern zu können.

An konkreten Vorfällen festgemacht, ist der rechtsextreme Antisemitismus immer noch der vorherrschende Rassismus, oder nicht?

Der Rechtsextremismus ist für Juden physisch der gefährlichere, der unterschwellige Antisemitismus aber die hartnäckigere und schwerer aufzeigbarere Form. Vorurteile und rassistische Regungen beobachten wir seit etlichen Jahren gegen Muslime respektive Menschen mit dunkler Hautfarbe deutlich häufiger, was mit der Sichtbarkeit und Anzahl Angehöriger dieser Gruppen zu tun haben dürfte, abgesehen von Terrormeldungen respektive Drogenthematik. Die GRA zählt und beschreibt seit 25 Jahren die öffentlich bekannten rassistischen Vorfälle in der Schweiz, doch die Anzahl beobachteter Vorfälle alleine ist ein ungenügendes Mass zur Beurteilung der Entwicklung.

Eines der Werkzeuge gegen die Diskriminierung von Minderheiten ist die Antirassismus-Strafnorm. Brauchen wir diese heute noch?

Wir brauchen diese Strafnorm auf jeden Fall! Sie hat einerseits eine präventive Wirkung wie die meisten Strafgesetze, andererseits wird sie, allerdings und meiner Einschätzung nach richtigerweise, vor Gericht zurückhaltend angewendet. Die Frage ist allenfalls, ob sie auf die Nazisymbolik wie Hakenkreuze, den Hitlergruss und so weiter ausgedehnt werden müsste wie im angrenzenden Ausland, damit die Schweiz nicht weiterhin die europäischen Neo-Nazis anzieht, wie kürzlich massiv geschehen.

Wird die GRA versuchen, eine solche Erweiterung in Zukunft durchzusetzen oder beschränkt sie sich darauf, diese zu fordern?

Das Thema wurde vor einigen Jahren in der nationalrätlichen Kommission abgewogen, und man kam aus ziemlich fragwürdigen Gründen dazu, diese Symbolik nicht zu verbieten. Die Neonaziauftritte der vergangenen Monate und die staatsanwaltliche Beurteilung, dass Hitlergruss et cetera ja nicht verboten seien und man deshalb keinen Gerichtsprozess anstreben könne, dürfte die Frage nach einem Verbot genau definierter Nazisymbole wie Hakenkreuz und Hitlergruss politisch wieder aktivieren.

Macht es Sinn, dass die GRA als NGO Antisemitismus bekämpfen muss – wäre dies nicht eine Zuständigkeit der Gesellschaft oder des Staates allgemein?

Aus der ABC Antisemitismus-Beobachtungs-Commission, die Sigi Feigel in den 70er Jahren mit Menschen, die direkt oder indirekt vom Holocaust betroffen waren, darunter indirekt auch ich, haben wir nach Rücktritt von Sigi Feigel als Präsident der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich die GRA als Stiftung gegründet. Dabei war vom ersten Tag an klar, dass diese NGO sich gegen jede mögliche Art von Rassismus und Diskriminierung zu kümmern hat und Antisemitismusbekämpfung im Rahmen eines gesamtheitlichen Ansatzes dabei inbegriffen ist. Ich nenne dies die «Sigi-Feigel-Doktrin», an die sich die GRA statutengemäss und konkret auch hält. Durch die finanzielle Unterstützung und die personelle Verbindung mit der GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz und SET Stiftung für Erziehung und Toleranz sind alle Minderheiten und die Gebiete Politik, Recht, Schulung und Medien pluralistisch breit und mit vielen Fachkundigen abgedeckt. Die Erfahrung zeigt, dass es leider notwendig ist, dass allfällig direkt Betroffene und Menschen, die die entsprechende Sensorik haben, sich um Schutz und Anerkennung von Minderheiten und gegen Vorurteile einsetzen müssen. Ohne solchen Radar, ohne diese Sensibilität, werden rassistische Tendenzen entweder spät oder gar nicht wahrgenommen. Dies geschieht oft ohne böse Absicht.

Das Postulat Sigi Feigels ist doch letztlich das moderne Verständnis einer aufgeklärten Gemeinschaft, die auf der Basis von Verfassung, der Menschenrechte und der Gerichtsbarkeit funktioniert. Kommen durch den stärker werdenden Populismus von rechts solche zivilgesellschaftliche Initiativen und NGO auch in der Schweiz zunehmend unter Druck?

Wir empfinden nicht, dass wir selbst unter Druck geraten – schon gar nicht wie etwa die NGOs in Russland, der Türkei oder anderen Ländern, die als «Störfaktor» entfernt werden. In der Schweiz wird offen debattiert und der Respekt wird in den allermeisten Fällen gezollt, auch bei konträren Positionen. Der GRA wird eine Wachhund-Funktion zugestanden. Die GRA und ihre Schwesterorganisationen werden auch für Projekte anerkannt, die präventiv gegen jegliche Art von Rassismus entwickelt wurden. Die GRA wird also in keiner Art und Weise behindert und von Medien oft zu Interviews angefragt. Aber wir beobachten, dass ein Teil der Leute, der Behörden und der Politik eine grosse Trägheit und Nichtsensibilität zutage legen. Es geht ja nicht «nur» um die Minderheiten als solche, sondern auch um den Zustand der Demokratie und des Staatswesens, der daran gemessen werden kann, wie Minderheiten behandelt werden. Diese haben auch in der Vergangenheit oft überproportional positive Impulse und Fortschritte der Gesamtgesellschaft gebracht. Es geht also um ein grundsätzliches gesellschaftliches Thema, in einer Zeit, zu der echte Gefahren wie Terrorismus, wirtschaftliche und politische Unsicherheit da sind, die einen Rechtsrutsch provoziert haben. Da ist es wichtig, dass es realitätsbezogene NGOs wie die GRA gibt.

Nach 41 Jahren Arbeit gegen Rassismus und Antisemitismus geben Sie das GRA-Präsidium nach zwölf Jahren Ende Jahr an Pascal Pernet ab. Weshalb gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten?

Meine Mutter s.A. kam 1939 als 12-jähriges Flüchtlingskind mit ihrer Schwester in die Schweiz, alle anderen Angehörigen wurden von den Nazis umgebracht. Ich habe Diktaturen in Brasilien und Argentinien während meiner Studienzeit in Südamerika und den Sturz von Allende mit nachfolgender Pinochet-Diktatur aus der Nähe erlebt. Dies prägt und motiviert, sich gegen anti-demokratische und inhumane Bewegungen zu engagieren. Das Engagement bleibt im persönlichen Einsatz, doch braucht die GRA heute eine jüngere Führung und Crew, damit die digitale Welt stärker gelebt und die externen Partner wie beispielsweise auch Journalisten mit Gleichaltrigen die zukünftigen Formen der Rassismusprävention besser anpacken können. Die GRA-Arbeit ist vielschichtig und braucht Erfahrung, die man letztendlich nur wirklich macht, wenn man in der Verantwortung steht.

Und wie kam der Entscheid für Ihre Nachfolge durch Pascal Pernet zustande?

Das hat sich durch die sehr enge Zusammenarbeit über sieben Jahre innerhalb der GRA ergeben, durch die er sich als Nachfolger herauskristallisiert hat. Er hat meines Erachtens alles, was es braucht, um die GRA über längere Zeit intelligent und mit Sensibilität leiten zu können. Das ist nötig, denn es geht hier selten um kurzfristige Fragen, sondern oft um schwierige Abwägungen. Es braucht seine Zeit, bis Vernetzung und Glaubwürdigkeit herangewachsen sind. Vor allem für den Präsidenten und das GRA-Büro, aber auch für alle anderen Stiftungsratsmitglieder ist die Arbeit intensiv und verlangt Fingerspitzengefühl und Durchsetzungswille. Erfahrung hilft, und ich stehe ihm und den Aktiven der GRA und den Schwesterorganisationen bei Bedarf natürlich zur Verfügung.

Was betrachten Sie als Erfolge der GRA in den letzten zwölf Jahren?

Das Abwehren der Angriffe gegen die Antirassismus-Strafnorm, die eigentlich unsere zentralste Aufgabe ist. Die GRA ist wachsam und aktiv, denn es gibt Jahr für Jahr Versuche, die Strafnorm zu schwächen oder abzuschaffen, so über politische Vorstösse, mediale Attacken und parteipolitische Programme. Nach dem Ableben von Sigi Feigel war es mein erklärtes Ziel, die GRA als Begriff einer Institution und Stimme zu machen. Der heikle Übergang von einer Pionier-geprägten Phase zu einer gesamtschweizerisch anerkannten Institution war das Ziel und nur möglich, da sich Leute mit dem nötigen Fachwissen engagiert haben und die Stiftungsbeiräte und Sponsoren überzeugt waren, dass die GRA-Tätigkeit weiterhin sehr wichtig sein wird. So gelang es mit vereinten Kräften, dass die GRA zur Marke – losgelöst vom jeweiligen Präsidenten – werden konnte. Dies sicherlich auch dank Anspruch an Qualität und Kompetenz, professionelle Arbeit, transparente sowie klare humanistische und pragmatische Haltung. So kann das Ziel, einen nützlichen Beitrag zur friedlichen und respektvollen Entwicklung der Zivilgesellschaft sowohl durch präventive wie reaktive Arbeit, die auch medial und politisch gehört wird, als NGO wahrgenommen werden. Mein Hauptziel, dass die GRA als Institution anerkannt ist und effektiv wirken kann, ist bis zu einem hohen Grade erreicht.

Wo sehen Sie die Herausforderungen der Zukunft?

Die Verlagerung der Kommunikation in soziale Netzwerke macht Beobachtung und Sensibilisierung der Bevölkerung im Themenbereich Rassismusbekämpfung für alle sehr schwierig. Auch die konkreten Auswirkungen durch Möglichkeiten der digitalen Kommunikation erlauben es, wie kürzlich durch die kurzfristig in die Region St.Gallen gelenkten 5000 bis 6000 Rechtsextremisten zu einem Neonazi-Konzert geschehen, realen Einfluss zu haben. Das Versagen der Behörden, frühzeitig zugestellte Warnungen als Auslöser für Massnahmen wahrzunehmen, ist auch für die GRA eine wichtige, wenn auch nicht ganz überraschende Erkenntnis. Nun ist eine nächste Generation nötig, damit verstärkt auch mit Mitteln neuer Technologien der Rassismus und Antisemitismus sowohl bekämpft und durch Schulung die Bevölkerung informiert und sensibilisiert wird. Das soeben lancierte, interaktive e-learning tool ist ein gutes Beispiel dafür. Ich wünsche, dass die Aktiven der GRA, GMS und SET weiterhin die ideelle und finanzielle Unterstützung erhalten, damit sich deren Tätigkeiten sachgerecht und auf die aktuelle Situation bezogen zugunsten der Zivilgesellschaft in der Schweiz weiter verwirklichen lassen. 

www.gra.ch