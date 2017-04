Winter im Vize-Team

WJC

28. April 2017

Der Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds Herbert Winter ist in New York in die Exekutive des World Jewish Congress (WJC) gewählt worden und ist nun einer der Vizepräsidenten des WJC. Die weiteren WJC-Vizepräsidenten, die Mitgliedsgemeinschaften vertreten, stammen neben der Schweiz aus Belgien, der Tschechischen Republik, Griechenland und aus Venezuela. Die Plenarsitzung verabschiedete zudem mehrere Beschlüsse, unter anderem zu den Themen Antisemitismus, extremistische politische Parteien, Nahost-Friedensprozess und zur Bekämpfung von Hass im Internet. Als WJC-Präsident wurde Ronald S. Lauder bestätigt.