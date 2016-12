Willkommen

Voller Hoffnung auf eine weitere Vertiefung der Beziehungen blickt die jüdische Gemeinschaft in Deutschland auf den demnächst bevorstehenden Wechsel von Aussenminister Frank Walter Steinmeier ins Amt des deutschen Staatspräsidenten. So äusserte sich gegenüber der «Jerusalem Post» Yehuda Teichtal, Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, betont positiv auf den für Februar 2017 geplanten Amtsantritt des neuen Präsidenten: «Die Tatsache, dass er der Präsident der Bundesrepublik Deutschland werden wird», meinte Teichtal, «ist ein sehr positives Zeichen für die jüdische Gemeinde.» Für Rabbi Teichtal ist Steinmeier ein «stolzer Freund des jüdischen Volkes», der sich schon als Minister weit über seine Pflichten hinaus eingesetzt habe. Der künftige deutsche Präsident sei ein «Einiger», dem es stets gelungen sei, Menschen von verschiedenen Minoritäten zusammenzubringen. Steinmeier habe sich immer für die jüdische und andere religiösen Gemeinschaften eingesetzt und vor vier Jahren, als das Thema im Scheinwerferlicht der

Öffentlichkeit gestanden habe, ein Gesetz vorangetrieben, das die religiöse Beschneidung gestattet. Unter Anspielung auf das Brexit-Referendum in Grossbritannien und die Unsicherheiten in Italien im Anschluss an den dortigen erzwungenen Rücktritt von Regierungschef Renzi nannte Rabbi Teichtal die bevorstehende Führungsrolle Steinmeiers «frischen Wind». Mit ihm ziehe eine Person in den Präsidentenpalast ein, dem die Dinge wirklich am Herzen liegen würden, vor allem was die jüdische Sache betreffe.