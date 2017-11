Will Israel die Gebeine eines Rabbiners ins Land bringen?

JERUSALEM

7. November 2017

Aussenministerium soll Ukraine ersucht haben, die sterblichen Überreste von Rabbi Nachman nach Israel zu bringen.

Israel hat laut einem Bericht des Armeeradios in Geheimbemühungen versucht, die sterblichen Überreste von Rabbi Nachman aus Uman, einem 1810 verstorbenen, hoch verehrten Rabbiner nach Israel zu bringen. Dem Bericht zufolge hat die Ukraine aber dem Ersuchen des Jerusalemer Aussenministeriums nicht stattgegeben, das auf eine Initiative von Vize-Aussenministerin Tzipi Hotovely zurückgegangen sein soll. Rebbe Nachman war der geistige Anführer der Breslover Chassidim, und seit seinem Tod ist die Grabstätte in Uman zu einem regelrechten Mekka für die Anhänger dieser Sekte und einer touristischen Einnahmequelle in Millionenhöhe für die Ukraine geworden. Rund 150’000 Menschen aus aller Welt besuchen Reb Nachmans Grab jedes Jahr. Eduard Dolinsky, Direktor des ukrainisch-jüdischen Komitees, sagte gegenüber der «Jerusalem Post», er zweifle sehr daran, dass Kiev einer Verlegung des Grabs nach Israel zustimmen werde. Während der Hochsaison der Pilgerfahrten nach Uman gibt es immer wieder antisemitische Zwischenfälle in der Stadt, und letztes Jahr wurde Reb Nachmans Grabstätte vandalisiert. [TA]