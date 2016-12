Will Israel Boden-Boden-Raketen kaufen?

JERUSALEMS KRIEGSVOSORGE

27. Dezember 2016

Spekulationen um möglichen Libanonkonflikt.

Offizielle des israelischen Verteidigungsestablishments befassen sich mit der Möglichkeit des Erwerbs von hunderten von Präzisionsraketen, die im Stande wären, in einer Konfrontation mit Kräften innerhalb Libanons Ziele zu zerstören. Das schreibt die Korrespondentin Gili Cohen am Dienstag in «Haaretz». Laut dem Artikel konzentriert das Interesse sich dabei auf zwei israelische Entwicklungen: Auf die Extra-Rakete der früheren Israel Military Industries (IMI) und auf die Boden-Boden-Rakete LORA der Israel Aerospace Industries. Der Kauf der beiden ballistischen Produkte würde nach Meinung der Journalistin die israelischen Optionen für eine Bodenattacke ausdehnen. Die Reichweite der «Extra» soll bei 150 Kilometern liegen; der Sprengstoff soll 120 Kilo schwer sein können. Laut «Haaretz» sind bereits rund 600 Exemplare dieser Rakete für einen Stückpreis von 300000 Dollar in aller Welt verkauft worden sein. So soll Vietnam für den Schutz seiner Strände 200 Exemplare erworben haben. Die vom Land oder vom Meer her abzufeuernde LORA soll 300 km weit fliegen und einen Sprengkopf von bis zu 600 Kilo transportieren können. Laut Verteidigungsexperten kostet die LORA umgerechnet 785000 Dollar pro Stück. IMI Systems soll sich auch mit der Entwicklung einer Langstreckenrakete vom Typ Predator Hawk befassen. Laut Industrie-Analisten soll dieses Geschoss 300 km weit fliegen und einen bis zu 200 Kilo schweren Sprengkopf befördern können. Im Verteidigungsministerium werden nun, wie Cohen schreibt, die wirtschaftlichen Folgen einer Ausrüstung des Militärs mit hunderten solcher Raketen untersucht. Israel verkaufe diese Raketen bereits in aller Welt, meinte ein Mitarbeiter des Ministeriums, nur nicht im Land selber. «Man ist sich, so meine ich, einig hinsichtlich der Notwendigkeit dieser Raketen für uns. Die Frage ist jetzt nur noch die Quantität. Darüber aber, dass wir einige Extras und LORAS brauchen, bestehen keine Zweifel», betonte der Verteidigungsexperte. – Die im Libanon aktive Hibollah besitzt heute dem Vernehmen nach rund 100000 Kurzstreckenraketen von den Typen GRAD und Katyusha mit einer Reichweite von 45 Kilometern. Daneben hat die Miliz in ihren Arsenalen angeblich auch Fajr-Raketen (75 km), iranische Zilzal-Raketen (200 km), ballistische Raketen von den Typen Fateh und M-600 (250 km), sowie syrische Scud-D (700 km). [TA]