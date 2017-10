Wiedergutmachungsgesetz diskriminiert Holocaustüberlebende

POLEN

30. Oktober 2017

Offizielle Beschwerde der israelischen Botschafterin in Warschau.

In einem ungewöhnlichen Schritt reichte am Freitag Anna Azari, Israels Botschafterin in Polen, eine offizielle Beschwerde beim polnischen Aussenministerium ein. Es geht um eine letzte Woche enthüllte Gesetzesvorlage, gemäss welcher Leute, die Wiedergutmachung für verstaatlichtes Eigentum verlangen, in Polen lebende Bürger sein müssen. Zudem würden alle Erben ausgeschlossen, ausgenommen Erben «der ersten Linie», will heissen Ehepartner, Kinder oder Enkelkinder. – Im Holocaust sind rund drei Millionen polnische Juden, rund 90 Prozent der jüdischen Vorkriegsbevölkerung des Landes, ermordet worden. «Israel ist der Ansicht», heisst es in einem Entwurf zum Beschwerdebrief der Botschafterin, «dass die anvisierte Gesetzgebung Holocaustüberlebende diskriminiert.» Der Brief stellt eine Abweichung von der üblichen Politik des israelischen Aussenministeriums in Wiedergutmachungsfragen in den letzten Jahrzehnten dar. Das Ministerium sielte bis jetzt eine vermittelnde Rolle und vermied es, direkte Kommentare zu Gesetzgebungen oder ungelösten Wiedergutmachungsthemen abzugeben. In der Beschwerde wird gegen die Absicht protestiert, in der neuen Vorlage Nicht-Bürger und Verwandte des zweiten Grades auszuschliessen. Die World Jewish Restitution Organization (WJRO) würdigt in einer Velautbarung das offene Engagement Israels in der Sache und dankt der israelischen Regierung für ihre Position. Als einziger wichtiger europäischer Staat hat Polen bis jetzt laut WJRO keine nationale Gesetzgebung für die Rückerstattung des von den Nazis konfiszierten Eigentums oder für Eigentum verabschiedet, welches von einem kommunistischen Regime verstaatlicht worden ist. [TA]