Wiederbelebung des Judentums Osteuropas

MOLDAWIEN

Shai Holer, 1. September 2017

In kleinen Schritten versucht die Living Stones Association mit ihren Mitstreitern, die jüdische Geschichte Moldawiens zu bewahren.



Matthew Mishory porträtiert in seinem zweiten Dokumentarfilm «Absent» das Gespensterdorf Mărculești in Moldawien.

In seinem zweiten Dokumentarfilm «Absent» porträtiert der Amerikaner Matthew Mishory das mit etwas mehr als 2000 Einwohnern unweit von der ukrainischen Grenze gelegene Dorf Mărculești in Moldawien. Am Dienstag, den 12. September, zeigt die Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ) den Film, der den Versuch wagt, die essenzielle Vergangenheit der jüdischen Kultur im Osten Europas festzuhalten. Im Anschluss an den Film kommt es zum Gespräch zwischen dem Regisseur und Yvette Merzbacher, der Repräsentantin von Likrat Moldova und der Living Stones Associa-tion. Im Rahmen dieser Tätigkeiten hatte Merzbacher, die ebenfalls Vorfahren aus Moldawien- hat, Möglichkeiten, sich ein eigenes Bild über die jüdischen Überbleibsel vor Ort zu machen.

Pflastersteine

Für das Projekt der European Jewish Cemeteries Initiative (ESJF), das sich für die Erhaltung und den Schutz jüdischer Friedhöfe einsetzt, war Merzbacher zusammen mit der Living Stones Association in Briceva tätig, als es darum ging, den dortigen jüdischen Friedhof einzuzäunen. Merzbachers Grosseltern stammen aus dem bessarabischen Raum und wanderten in den 1920er und 1930er Jahren nach Peru aus. Ohne sie sei das ESJF-Projekt in Moldawien nicht zustande gekommen, versichert Merzbacher. Briceva ist Teil der Gemeinde Tîrnova- und liegt ganz im Norden Moldawiens. Die Ortschaft hat über eine reiche jüdische Geschichte. Gegründet wurde die Gemeinde Mitte des 19. Jahrhunderts als eine jüdische Kolonie, um Landwirtschaft zu betreiben, und Juden machten 1930 90 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Während des Zweiten Weltkrieges wurden jene, die es nicht über die Grenze schafften, in die Lager Transnistriens deportiert. So verschwand auch die dortige jüdische Kultur. Als Inspektoren des ESJF erstmals zugegen waren, fanden sie den Friedhof von Unkraut überwachsen vor. Die Umzäunung wurde am 10. August fertiggestellt. Etwa eine Woche später waren auch alle Grabsteine wieder an ihrem Ort. Über die Jahre hinweg wurden sie von der ansässigen Bevölkerung entwendet und als Trittsteine im nahegelegenen See umgenutzt.

Breite Kooperation

Die 2015 in Deutschland gegründete ESJF arbeitet zurzeit an diversen Projekten in Osteuropa mit dem erklärten Ziel, jüdische Friedhöfe durch Zäune zu sichern. Auf bessarabischem Gebiet dürfen sie hierbei auf Unterstützung von der Living Stones Association hoffen. Es handelt sich dabei um eine Non-Profit-Organisation, die in der Region tätig ist, um das dortige jüdische Erbe zu erhalten. Neben der Zusammenarbeit mit der ESJF existiert auch eine enge Kooperation mit der vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund 2003 ins Leben gerufenen Organisation Likrat. Die Living Stones Association koordiniert auch das Projekt Likrat Moldova. Darin wird der interreligiöse Dialog zwischen Jugendlichen gefördert und Einblick in die jüdische Vergangenheit Moldawiens gewährt. Zusammen mit Likrat und der Living Stones Association zeigt die Kulturkommission der ICZ einen Film, der von einem Ort handelt, an dem all diese Projekte zusammenfliessen.

Auch die Familienhistorie des Regisseurs Matthew Mishory reicht nach Moldawien zurück. Sein Vater, der während der Bearbeitung des Films starb, floh während des Zweiten Weltkriegs von Mărculești in die USA. Der 1982 geborene Filmemacher Matthew Mishory hat bereits mit seinem ersten Dokumentarfilm, einem Porträt über James Dean, für Gesprächsstoff gesorgt. «Absent» wurde von den Kritikern positiv aufgenommen. Mit der Thematik eckt Mishory dort an, wo die Aufarbeitung des lokalen Antisemitismus ein Fremdwort ist. 

Dienstag, 12. September, 19.30 Uhr. ICZ, Lavaterstrasse 33, Zürich, Eintritt frei.