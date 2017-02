Wieder Ziele bei Damaskus angegriffen?

ISRAEL-SYRIEN

23. Februar 2017

Laut unbestätigten Berichten haben israelische Jets vom libanesischen Luftraum aus geschossen.

Verwirrung herrschte am Mittwoch hinsichtlich der libanesischen Medienberichte, die von einem israelischen Luftangriff in der vorhergehenden Nacht auf einen für die Hizbollah bestimmt gewesenen Waffentransport am Rande der syrischen Hauptstadt Damaskus wissen wollten. Die libanesische TV-Station Al-Jadeen berichtete, israelische Flugzeuge hätten gegen 3 Uhr früh in relativ geringer Höhe über dem libanesischen Bekaa-Tal gekreist und dabei Zielobjekte in den al-Qatifa-Gebirgen knapp ausserhalb der syrischen Kapitale angegriffen, vermutlich einen Waffentransport für die Hizbollah. Der Grund für den Angriff von Libanon aus könnte das Bestreben gewesen sein, nicht durch die in der Gegend operierenden russischen Verteidigungssysteme blockiert zu werden. - Während die israelische Armee sich auf die lakonische Bemerkung beschränkte, das Militär reagiere nicht auf ausländische Berichte, dementierte die syrische Armee, dass Israel vom libanesischen Luftraum aus Ziele bei Damaskus attackiert habe. Sprecher der syrischen Opposition hingegen bestätigten die Berichte und präzisierten, der Beschuss habe Interessen der Hizbollah gegolten, und bei den Angriffen seien Menschen getötet und verletzt worden. Einen Tag vor dem wirklichen oder vermeintlichen israelischen Luftangriff formulierte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman während eines Manövers der Golani-Brigade eine deutliche Warnung an die Adresse der Hizbollah: «Das ist vielleicht die beste Antwort auf alle Drohungen (der Hizbollah) und all der Fiktion, die wir von der anderen Seite der Grenze hören. Wer das Manöver der Golani-Brigade nicht mitverfolgt hat, der verstecke sich besser weiter in einem unterirdischen Bunker (Anspielung auf Hizbollahchef Hassan Nasrallah, der sich seit dem Libanonkrieg die meiste Zeit über aus Angst vor einem israelischen Anschlag in einem solchen Bunker verbirgt).» Vor einigen Tagen hatte Nasrallah in einer Rede damit gedroht, dass seine Organisation in der nächsten Konfrontation mit Israel das Ammoniaklager in Haifa und sogar den nuklearen Reaktor von Dimona im Süden Israels angreifen und «keine roten Linien im nächsten Krieg mit Israel mehr anerkennen» würde. Nach Nasrallah hatte sich auch der eng mit der Miliz liierte libanesische Präsident Michel Aoun zu Wort gemeldet und unter anderem Israel vor jedem Versuch gewarnt, die Souveränität seines Landes zu verletzen. Ohne weitere Details preiszugeben, meinte Aoun, ein solches Verhalten würde «mit der angepassten Reaktion» beantwortet werden. Bei anderer Gelegenheit betonte Aoun, die Waffen der Hizbollah stünden nicht im Widerspruch zum libanesischen Staat, sondern seien ein «wesentlicher Bestandteil bei der Verteidigung des Landes». So lange Teile des Territoriums von Israel besetzt seien und die Armee nicht stark genug sei, um gegen Israel zu kämpfen, «fühlen wir die Notwendigkeit, die Waffen des Widerstandes (Hizbollah) zu unterhalten, um die Armee zu ergänzen». Die Stellungsnahmen der verschiedenen Akteure im syrisch-libanesisch-israelischen Dreieck deuten auf eine langsame aber sichere gezielte Erhöhung der Spannungen bis zu einem Siedepunkt hin. [JU]