Wieder Warnschüsse auf dem Golan

ISRAEL-SYRIEN

20. November 2017

Zum zweiten Mal innert zweier Tage israelisches Feuer über die Waffenstillstandslinie.



Am Sonntagabend hat die israelische Armee auf den Golanhöhen eine Anzahl Granaten über die Waffenstillstandslinie hinweg gegen einen militärischen Aussenposten der Syrer geschossen. Der zweite Zwischenfall dieser Art innert zweier Tagen war nach Angaben eines IDF-Sprechers die israelische Reaktion auf ein syrisches Eindringen in die entmilitarisierte Zone auf den Hügeln. Die syrischen Kräfte hätten Infrastrukturarbeiten rund um militärische Positionen in der Gegend der entmilitarisierten Zone ausgeführt. Das sei nach Verlautbarung eines IDF-Sprechers eine Verletzung des Waffenstillstandsabkommens zwischen den zwei Staaten. Die IDF feuerten daraufhin als Abschreckung gedachtes Feuer von einem Tank. Nach Angaben des israelischen Militärs hatten die syrischen Soldaten versucht, eine militärische Position unweit des Drusendorfs Hader auf der syrischen Seite des Golans zu befestigen. – Die Spannungen zwischen Damaskus und Jerusalem auf den umstrittenen Hügelzügen werden allmähliche zur Alltagsroutine. [JU]