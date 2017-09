Wieder Luftangriff bei Damaskus?

ISRAEL-SYRIEN

25. September 2017

Medienberichte aus Syrien und Libanon berichten von erneuter Intervention aus Israel.

Während Israel das in diesen Fällen übliche Stillschweigen bewahrt, besteht für Medien in Syrien und Libanon keine Zweifel: Am Donnerstag, dem ersten Tag des jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana, hat die israelische Luftwaffe einen weiteren Luftangriff gegen Ziele in Syrien durchgeführt. Den Berichten zufolge haben zwei Raketen unweit des internationalen Flughafens von Damaskus und rund 40 Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt ein Waffendepot getroffen, in dem Rüstungsgüter für die schiitische Hizbollahmiliz aufbewahrt worden sein sollen. Laut syrischen Quellen haben israelische Flugzeuge ihre Raketen ausserhalb des syrischen Luftraums abgefeuert, wahrscheinlich aus dem libanesischen Hoheitsgebiet. Laut arabischen Medienberichten wird ein Grossteil der in den fraglichen Gegend aufbewahrten Waffen von Iran nach Syrien transportiert, doch Endziel sei der Libanon, genauer die dort aktive Hizbollahmiliz. Das den Berichten zufolge getroffene Gebiet rund um den Flughafen von Damaskus – es gab dem Vernehmen nach keine Verluste an Menschenleben zu beklagen – ist in letzter Zeit schon mehrfach das Objekt von Angriffen gewesen. Ebenso wie offizielle Hizbollahsprecher bezogen auch Vertreter des syrischen Regimes zunächst keine Stellung zum Geschehen. Vor der Uno in New York meinte der syrische Aussenminister Walid al Mualem zwar, Syrien behalte sich das Recht vor, «auf jede Verletzung durch die andere Seite» zu reagieren, sah jedoch davon ab, Israel namentlich zu nennen. Allerdings wies der Minister darauf hin, dass Israel eine «zentrale Rolle bei der Unterstützung der bewaffneten Milizen der syrischen Opposition» spiele und ihnen helfe, der syrischen Armee gehörende Ziele anzugreifen. Israels Unterstützung für die syrische Opposition sei nicht überraschend, betonte Mualem, würden beide Seiten doch die gleichen Ziele verfolgen. [TA]