Wieder blutige Anschläge gegen koptische Minderheit

ÄGYPTEN

10. April 2017

Bomben am Palmsonntag im Nildelta und in Alexandria.

Die koptische Minderheit in Ägypten erlebte den wohl schlimmsten Palmsonntag seit Menschengedenken. Zuerst starben mindestens 30 Menschen laut Angaben von Sicherheitskreisen in Kairo und über 70 erlitten Verletzungen, als in der Kirche Saint George in der nordägyptischen Stadt Tanta im Nildelta eine Bombe explodierte, die vermutlich vor dem Feiertagsgottesdienst dort unter einem Sitz versteckt worden war. Das Verbrechen geschah, als koptische Christen das Fest das Palmsonntags begingen. Nur wenige Stunden später wiederholte sich in der Kirche St. Mark in Alexandria der Moment des Schreckens und der Wut in einer wahrscheinlich koordinierten Aktion von Terroristen. Mindestens elf Gottesdienstbesucher starben und 33 wurden verletzt, als ein Selbstmordattentäter sich in die Luft sprengte. Erhöht wurde die Panik durch den Umstand, dass Theodorus II, das Oberhaupt der Kopten in Ägypten zumindest zu Beginn der Zeremonie in der Kirche von Alexandria zugegen gewesen ist. Augenzeugen zufolge hat er das Attentat unverletzt überstanden. Inzwischen hat der Islamische Staat (IS) noch am Sonntag die Verantwortung für beide Anschläge übernommen. - Die zwei Attentate vom Sonntag waren die bisher letzten in einer Reihe von Gewaltakten gegen die christliche Minderheit in Ägypten, die rund zehn Prozent der Gesamtbevölkerung von 92 Millionen Menschen ausmacht. Die Christen in grössten Land der arabischen Welt, das in einigen Wochen Papst Franziskus empfangen soll, waren in letzter Zeit wiederholt das Angriffsobjekt islamischer Extremisten gewesen. – Eine militante Gruppe namens Liwa al-Thawra hat die Verantwortung für einen Bombenanschlag vom 1. April übernommen, der sich gegen ein Ausbildungszentrum der Polizei in Tanta gerichtet hatte, und bei dem 16 Menschen verletzt worden sind. Die Gruppe, der Verbindungen zur Muslimischen Bruderschaft nachgesagt werden – die Bewegung ist in Ägypten für illegal erklärt worden – hat sich bisher vorwiegend auf Angriffe gegen Sicherherheitskräfte konzentriert, sich aber von Anschlägen gegen die Christen des Landes distanziert. Vielleicht deuten die Taten vom Sonntag auf einen Kurswechsel im Aktionsprogramm der islamischen Extremisten hin. Im Dezember hatten bei einem Attentat, für das der IS die Verantwortung übernommen hatte, 25 Menschen in der Hauptkathedrale von Kairo ihr Leben verloren. – 2013 unterstützten die ägyptischen Christen den Sturz des damaligen, der Bruderschaft nahestehenden Präsidenten Mohammad Morsi durch den heutigen Präsidenten Abdel-Fattah al-Sissi. Nicht ausgeschlossen, dass diese religiöse Minderheit des Landes heute den Preis für ihre damalige Haltung bezahlen müssen. Noch am Sonntag sprach Premierminister Netanyahu den Angehörigen der Terroranschläge von Sonntag und der ägyptischen Nation sein Beileid und das des ganzen Volkes Israel aus. Vize-Aussenministerin Tzippi Hotovely veröffentlichte folgende Verlautbarung: «Der Terror macht nicht Halt in Stockholm, St. Petersburg, Berlin, London oder Jerusalem. Die heutigen Attacken erinnern uns daran, dass auch Ägypten unter Angriff steht. Zusammen mit dem Schmerz und der Trauer müssen wir mit eiserner Faust die Kräfte vereinen gegen die Mächte des Schlechten und des Terrors. Israel ist Bestandteil der internationalen Kampagne gegen den Terror, wo immer auch er zuschlägt und ist bereit, Hilfe zu leisten, um ihn unter Kontrolle zu bringen.» [JU]