Wieder Beziehungen nach sieben Jahren

ISRAEL-NICARAGUA

30. März 2017

Nachwirkungen der Affäre Mavi Marmara scheinen überwunden zu sein.

Nach einem Unterbruch von sieben Jahren haben Israel und Nicaragua die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. Das hat das Aussenministerium in Jerusalem am Mittwoch nach einem erfolgreichen Ende der mehrmonatigen Geheimverhandlungen bestätigt. Der zentralamerikanische Staat hatte die Beziehungen zu Israel 2010 nach der Affäre Mavi Marmara abgebrochen, als zehn türkische Palästinenseraktivisten auf Hoher See getötet wurden, nachdem ein israelisches Marinekommando das Schiff geentert hatte, das auf dem Weg nach Gaza gewesen ist, wo die von Ägypten und Israel verhängte Seeblockade aufgehoben werden sollte, notfalls mit Gewalt. «Während aller Jahre», hiess es in einer gemeinsam veröffentlichten Verlautbarung, «hatten wir bis zur Suspendierung 2010 freundschaftliche Beziehungen und Kooperationen in verschiedenen Bereichen geführt, wie Landwirtschaft, Gesundheit und Erziehung. Die beiden Regierungen messen der Wiederaufnahme der Beziehungen grosse Wichtigkeit bei. Ziel ist die Förderung gemeinsamer Aktivitäten zum Wohle der beiden Völker sowie das Leisten eines Beitrags im Kampf um die Erreichung eines Friedens in der Welt.» Letzte Woche kamen in Managua der nicaraguanische Aussenminister Denis Moncada Colindres und Modi Ephraim, Vize-Generaldirektor des israelischen Aussenministeriums für Lateinamerika zusammen, um die Verhandlungen offiziell zu beenden. Das vorwiegend katholische Nicaragua unterhält enge Beziehungen zu Iran und stimmt in diplomatischen Foren, wie der Uno, für gewöhnlich gegen Israel. Interessant wird sein, zu beobachten ob die Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen daran etwas ändern wird. [JU]