Wieder an WHO-Spitze vertreten

ISRAEL

18. September 2017

21-jährige Abwesenheit wurde beendet.

Während der 67. Session des Europäischen Komitees der WHO in Budapest wurde die Wiederaufnahme Israels als Mitgliedstaat der WHO beschlossen.

Professor Itamar Grotto, assoziierter Generaldirektor des israelischen Gesundheitsministeriums und ehemaliger Leiter der Abteilung für öffentliche Gesundheit, ist ins Exekutiv-Kommitee der Weltgesundheitsorganisation (WHO) berufen worden. Das geschah an einer WHO-Tagung in Budapest. Damit ging eine Periode von 21 Jahren zu Ende, in denen Israel in diesem prestigeträchtigen Gremium nicht vertreten war. Er sei «bewegt» durch die Ernennung, meinte Grotto, der versprach, alles in seiner Macht zu tun, die Interessen Israels in der Organisation loyal zu vertreten. [TA]