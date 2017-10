Wie ein Flugvogel

ASCONA

MARTIN DREYFUS, 27. Oktober 2017

Das XXII. Else-Lasker-Schüler-Forum 2017 in Ascona beleuchtet Stationen der Emigration der Lyrikerin und Schriftstellerin.

Nach Stationen unter anderem in Wuppertal, Prag, Wien, Jerusalem, Zürich und an anderen Orten fanden sich zeitweise über 80 Teilnehmende zu den Veranstaltungen des XXII. Else-Lasker-Schüler-Forums ein, das diesmal – endlich – in Ascona stattfinden konnte.

Den Auftakt bildete ein literarischer Spaziergang durch den alten Dorfkern Asconas auf den Spuren mancher Schriftsteller und Künstlerinnen, die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert für kürzere Zeit oder auch (lebens-)lang in Ascona lebten. Dabei konnten neben Else Lasker-Schüler bereits ein erstes Mal etwa Marianne von Werefkin ebenso wie Walter Mehring, Leo Kok wie Wladimir Rosenbaum begegnet werden, denen im Laufe des Forums weitere Vorträge und Theateraufführungen gewidmet waren. Ein erster Vortrag folgte am frühen Abend den Beziehungen zwischen dem Wuppertal – den Städten Barmen und Elberfelde – und Ascona. Ausser Else Lasker-Schüler kamen auch der Bankier Eduard von der Heydt, seit dem Ende der 1920er Jahre bis zu seinem Tod 1964 Eigentümer des Monte Verità einerseits, aber auch die Ausdruckstänzerin Charlotte Bara und deren Eltern Paul und Elvira Bachrach aus dem Wuppertal. Mutter Elvira Bachrach war bereits in Elberfeld eine Schulfreundin von Else Lasker-Schüler. Für seine Tochter Charlotte liess Paul Bachrach vom Architekten Carl(o) Weidemeyer das inzwischen renovierte Teatro San Materno im Bauhausstil errichten, in welchem am ersten Abend die offizielle Eröffnung des Forums durch den Präsidenten des Tessiner Staatsrates Manuele Bertoli über die Bühne ging, gefolgt von einem Konzert mit Vertonungen von Gedichten Else Lasker-Schülers von Charles Kalman.



Spannende Referate

Der zweite Tag des Forums stand im Zeichen von Vorträgen von Beatrice von Matt über «Else Lasker-Schülers Zürcher Prosaprojekt» und von Andreas Kilcher, der unter anderem anhand der rund 35 Briefe und ebensoviele Postkarten umfassenden Korrespondenz über die Beziehungen von Else Lasker-Schüler zu den beiden Direktoren des Zürcher Warenhauses Brann, Kurt Ittmann und Hugo May, aus den Jahren ihres Exils in Zürich berichtete. Am Nachmittag hielt Hajo Jahn, Vorsitzender der das Forum veranstaltenden Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft in Wuppertal, das Referat des leider verhinderten Gideon Boss über Leben und Werk des Musikers und Antiquars Leo Kok, begleitet von Beispielen seiner weitgehend unbekannten Kompositionen. Ein weiterer Vortrag galt mit «Pelz-Bernardo», wie ihn Else Lasker-Schüler nannte, dem Mäzen, Pelzhändler und Kunstsammler Bernhard Mayer, bevor Andreas A. Meier über Aufenthalte von Exilkünstlern in der Schweiz in den Jahren zwischen 1933 und 1945 referierte. Abends zeigten Helmut Vogel, Daniel Fueter und Graziella Rossi die Walter-Mehring-Revue «Mit der Güte des Menschen war’s wieder mal nichts» von Karen Roth-Krauthammer. Am Samstag wurde das Programm mit zwei weiteren Vorträgen – einem ersten von Renate Dohm über die Frauenrechtlerin und Sexualreformerin Helene Stöcker und einem zweiten von Iso Camartin zum Thema «Angst» – als Höhepunkte des Forums fortgesetzt, bevor sich am Nachmittag eine Buchpräsentation und Lesung der in Ronco lebenden Schriftstellerin Eveline Hasler anschloss. Mit ihren Büchern zur Freundschaft zwischen Hugo und Emmy Ball-Hennings und Hermann Hesse, zu Aline Valangin und Wladimir Rosenbaum sowie über den zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Marseille wirkenden amerikanischen Fluchthelfer Varian Fry und, in ihrem jüngsten Buch, über Ferdinand und Marianne Rieser-Werfel und das Zürcher Schauspielhaus hat Eveline Hasler ihrerseits manches Thema ins Bewusstsein zurückgebracht, das die Teilnehmenden an dieser Tagung unter verschiedenen Aspekten beschäftigte. Am Abend stand, noch einmal im Teatro San Materno, eine Multimedia-Show unter dem Titel «Der blaue Reiter (Franz Marc) ist gefallen oder Europa am Abgrund» auf dem Programm.



Performance und Ausflüge

Der Sonntag begann mit «Credo», einer Performance der Saarbrücker Gruppe «Die Redner» zu den drei (monotheistischen) Weltreligionen im Tagungszentrum auf dem Monte Verità, bevor es sich manche der Anwesenden (trotz des wunderbaren Herbstwetters während der ganzen Tage) nicht nehmen liessen, die wiedereröffnete Ausstellung von Harald Szeemann über den «Berg der Wahrheit» in der renovierten Casa Annata anzusehen. Abends stand die Vernissage einer kleinen, aber feinen Ausstellung mit Zeichnungen und Aquarellen von Else Lasker-Schüler aus dem Besitz der Gesellschaft im Centro Evangelico mit einem Lichtbildvortrag von Hajo Jahn über Else Lasker-Schüler und Marianne von Werefkin auf dem Programm.

Die beiden Anschlusstage führten einige Unentwegte zunächst auf den Spuren von Aline Valangin und Wladimir Rosenbaum ins Valle Onsernone nach Comologno und anschliessend nach Berzona, zeitweiliger Wohnsitz der Schriftsteller Max Frisch und Alfred Andersch und seiner Frau, der Grafikerin und Malerin Gisela Andersch, des Historikers Golo Mann und des Typographen Jan Tschichold. Eine Wanderung über ein Wegstück jener des Herrn Geiser in Max Frischs Buch «Der Mensch lebt nicht im Holozän» führte uns nach Loco zurück. Der letzte Tag galt einem Ausflug auf den Spuren von Albert Ehrenstein, Angelo Conti Rossini, Kurt Tucholsky und Erich Kästner nach Brissago, bevor der Besuch der Isole di Brissago bei Baronesse Antoinette de Saint Léger und dem ihr nachfolgenden Eigentümer Max Emden das Programm des XXII. Else-Lasker-Schüler-Forums in Ascona abschloss.

Die Teilnehmenden erlebten ein abwechslungsreiches und reichhaltiges Programm, das dazwischen vor allem in den Nachmittagsstunden aber auch die Möglichkeit zu eigenen Erkundungen und der Chance, das milde Herbstwetter auf der Piazza zu geniessen, bot. Eine gelungene Tagung mit spannenden Einblicken stiess auf ein grosses und interessiertes Publikum, das vor allem aus der Schweiz und Deutschland angereist war und den Aufwand – auch dank des mitspielenden Wetters – nicht zu bereuen brauchte.