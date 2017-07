Wichtiger Beschluss des obersten EU-Gerichts

BRÜSSEL

27. Juli 2017

Hamas bleibt auf der Terrorliste der Union.

Das Oberste Gericht der Europäischen Union befand am Mittwoch, dass die fundamentalistische Hamas-Bewegung auf der Terrorliste der EU bleiben müsse. Der Fall wurde an eine untere Instanz zwecks Behandlung zurückgegeben. Damit überstimmten die Richter des Europäischen Gerichts der Gerechtigkeit (ECJ) die 2014 vom Allgemeinen Gericht vertretene Ansicht , wonach der 28köpfige Nationenblock ungenügende Beweise habe, um die Einfrierung von Aktiva der Hamas-Bewegung und Reiseverbote gegen seine Mitglieder aufrecht zu erhalten. Jenes Gericht hatte befunden, die Auflistung habe auf Medien- und Internetberichten basiert und weniger auf soliden legalen Argumenten. Die Führung der Hamas auf eienr Terror-Schwarzliste ist wichtig, bleiben dadurch doch gewisse Hamas-Gelder eingefroren, schränkt die Fähigkeiten der Hamas ein, in der EU Geschäfte zu tätigen, und reduziert die Mobilität von mit der Hamas affilliierten Personen. Noch im September 2016 hatte der General-Advokat des EJC empfohlen, dass das obeste Gericht den Beschluss der unteren Instanz aufrecht erhalte und die Hamas von der Terrorliste entferne. Für gewöhnlich folgen die Richter den Empfehlungen des General-Advokaten. – Der Jüdische Weltkongress begrüsste die Entscheidung des obersten EU-Gerichts. [TA]