Wichtige israelische Erfolge

SATELLITEN-TECHNOLOGIE

3. August 2017

Gelungener Abschuss zweier Satelliten am Mittwoch.

Zwei wichtige Erfolge meldete die israelische Satellitenindustrie am Morgen: Den Abschuss eines vom italienischen Verteidigungsministerium für 180 Millionen Dollar erworbenen, 370 Kilo schweren Spionagekörpers, der der israelischen Satellitenserie «Ofek» gleicht. Italien will mit dem Satelliten das Geschehen in Libyen verfolgen und auch Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer aufspüren. Der Spionagesatellit hat laut Medienberichten eine Lebensspanne von mindestens sieben Jahren. Gleichzeitig mit dem italienischen Satelliten wurde der erste israelische Satellit für Umwelt- und Landwirtschaftsforschung lanciert. Der Abschuss erfolgte am Mittwochfrüh von der europäischen Raumzentrale Kourou in Französisch-Guyana. Der Landwurtschaftssatellit ist ein Gemeinschaftsprodukt der Israelischen Raumfahrtagentur unter Führung des Wissenschafts- und Technologieministeriums, und der Französischen Raumagentur CNES. Der Satellit wurde in Israel gebaut. Mit einem Gewicht von nur 265 Kilo gilt er als das weltweit kleinste Exemplar seiner Art. Er erhielt den Namen Venus, eine Abkürzung für «Vegetation and Environment monitoring on a New Micro-Satellite». Der Satellit, der 4,5 Jahre in Betrieb sein soll, wird in etwa einer Woche seine ersten Bilder liefern. Angesichts der wachsenden Probleme im Zusammenhang mit der Überbevölkerung und dem immer knapperen Raum für die Landwirtschaft, der Verschmutzung und Naturkatastrophen hat die Wichtigkeit von Umwelt-Forschungssatelliten in den letzten Jahren gewaltig zugenommen. Bis in schätzungsweise vier Jahren dürften etwa 300 solcher Satelliten im Weltraum platziert sein. [TA]