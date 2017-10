Westbank: Schleichende Annektierung?

JERUSALEM

26. Oktober 2017

Am Sonntag Abstimmung im Kabinett.

Am Sonntag werden die Mitglieder des israelischen Kabinetts nach mehrfacher Verzögerung über eine Gesetzesvorlage zur Annektierung von Lokalbehörden jenseits der «grünen Linie» an Jerusalem abstimmen. Die Vorlage, mit deren Annahme durch das Kabinett zu rechnen ist, wird anschliessend zwecks Absegnung an das Plenum der Knesset weitergeleitet. Gemäss der Vorlage werden die Siedlungen Maale Adumim, Gush Etzion, Efrat, Betar Illit und Givat Zeev unte die munizipale Jurisdiktion von Jerusalem fallen, aber nicht offiziell von Israel annektiert werden. Der Schritt dürfte eine starke Opposition seitens der Palästinensischen Behörde (PA) auslösen, die in ihm den Bestandteil einer de facto schleichenden Annektierung von Territorium der Westbank durch Israel sehen. [JU]