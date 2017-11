Werbung für Sterbehilfe

EXIT

17. November 2017

Nachdem das Schweizer Fernsehen eine Werbung der Sterbehilfeorganisation Exit abgelehnt hat, werden die Clips nun bei privaten Fernsehsendern gezeigt.

In den Werbefilmen sprechen sich Prominente wie der Filmemacher Rolf Lyssy (Foto, «Die Schweizermacher»), die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz oder der Komiker Peach Weber für den sogenannten «assistierten Suizid» aus. Bisher machen diese etwas mehr als ein Prozent der Todesfälle in der Schweiz aus. Exit ist die grösste Sterbehilfeorganisation in der Schweiz und zählte gemäss eigenen Angaben Ende 2016 etwas mehr als 100 000 Mit-- glieder – und macht nun aktiv Werbung für ihre Dienste. Gegenüber der «Sonntagszeitung» hatte das Schweizer Fernsehen erklärt, Sterbehilfe sei nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich stark umstritten. Die Werbespots könnten einen «nicht unerheblichen Teil des Publikums» in seinen Gefühlen verletzen». Die Privatsender aber strahlen die fünf Werbe-Clips nun bis zum 25. November aus. Zu den Sendern gehören «Tele Zürich», «Tele Bern», «Tele Basel» und das «Ostschweizer Fernsehen». Exit hat im Sommer diesen Jahres eine Kommission ge- schaffen, die über einen erleichterten Zugang zu Sterbemitteln für betagte Menschen befinden soll. Demnach sollen Senioren ohne ärztliche Diagnose oder ärztliches Rezept Sterbemittel erhalten, auch wenn sie nicht an einer schmerzhaften tödlichen Krankheit leiden. Die Bildung der Kommission wurde durch ein Komitee von mehreren über 70-jährigen Vereinsmitgliedern angeregt – so hatte unter anderem Rolf Lyssy einen Antrag zum Thema Altersfreitod eingereicht. [VW]