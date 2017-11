Werbung für Freud-Museum

CHRISTOPH WALTZ

17. November 2017

Seit 1971 empfängt das Sigmund-Freud-Museum in Wien zahlreiche Besucher aus aller Welt in Freuds ehemaligen Wohn- und Arbeitsräumen.

In der gründerzeitlichen Stadtwohnung entwickelte er um 1900 mit der Psychoanalyse eine der einflussreichsten Kulturtheorien überhaupt, dort lebte er beinahe ein halbes Jahrhundert. Das ehemalige Domizil der Freuds in der Berggasse 19 ist nicht nur ein Pilgerort für an ihm und seiner Lehre Interessierte, sondern auch authentische Erinnerungsstätte an eine jüdische Familie, die 1938 die Stadt verlassen musste und ins Exil ging. All das macht das Freud-Museum zu einem einzigartigen Kulturerbe. Nun soll das Museum, längst ein Wiener Touristenmagnet ersten Ranges (2016 wurde mit 100.000 Museumsbesuchern ein Rekordandrang gezählt), umfassend modernisiert, neu konzipiert und deutlich erweitert werden. Die öffentliche Hand übernimmt rund zwei Drittel (2,5 Millionen Euro) der Kosten für das ambitionierte Vorhaben «Freud2020». «Das ist unsere Schuldigkeit gegenüber Sigmund Freud», zitieren österreichische Medien Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny. Insgesamt werden Gelder in Höhe von vier Millionen Euro benötigt. Die Finanzierungslücke sollen private Spender schliessen. Ganz heutig – per Crowdfunding. Mitte November startete der Aufruf zu der Kampagne (freud.wemakeit.com). Für das Projektvideo konnte ein weltberühmter Schauspieler und gebürtiger Wiener, obendrein Enkel eines Psychoanalytikers aus Freuds Umkreis, gewonnen werden: Oscar-Preisträger Christoph Waltz. Die Chancen für den Erfolg der Kampagne stehen gut. Nur eines wird auch 2020 an der historischen Wirkungsstätte nicht zu sehen sein: Die berühmte Couch. Sie bleibt in Freuds Haus in London, wo er 1939 starb. [KB]