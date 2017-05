«Wenn der SIG die Liberalen möchte, soll er sich melden»

INTERVIEW

Yves Kugelmann, 5. Mai 2017

An der nächstwöchigen Delegiertenversammlung tritt die Initiatin Nicole Poëll nach 15 Jahren als Präsidentin der Plattform der Liberalen Juden der Schweiz zurück.



tachles: Sie werden an der kommenden Delegiertenversammlung der Plattform der Liberalen Juden der Schweiz (PLJS) als Präsidentin zurücktreten. Warum?

Nicole Poëll: Ganz einfach – ich habe fast 15 Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet, und irgendwann muss es genug sein.

Die PLJS ist ja quasi als Tugend aus einer Not entstanden.

Ja, als die Aufnahme der liberalen Juden an der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) im Jahr 2002 abgelehnt worden war. Der Vorschlag, einen Verein zu gründen und zusammenzuarbeiten, kam damals von Alfred Donath. Ein Jahr später haben wir das in die Tat umgesetzt.

Bestehen seitens der Liberalen heute neue Aufnahmebestrebungen?

Wenn der SIG die Liberalen haben möchte, dann kann er uns fragen und wir sprechen darüber.

Für den SIG ist es angesichts neuer respektive wachsender liberaler Gemeinden allerdings ein ungelöstes Problem.

Das Wachstum – weltweit, übrigens – entspringt der eher säkularen Einstellung und grösseren Zahl an Mischehen unter der jungen Generation. In liberalen Gemeinden werden die nicht jüdischen Ehepartner schon lange akzeptiert.

Wie viele Jüdinnen und Juden vertritt die Plattform heute, und auf welche Art?

Vermutlich ungefähr 2000, und die Vertretung ist ausschliesslich politischer Art, zuerst gegenüber dem SIG, dann gegenüber den Behörden.

Gibt es auch unterschiedliche Positionen zum SIG gegenüber den Behörden?

Gewisse Punkte werden schon unterschiedlich gesehen, und manchmal lässt der SIG mehr verlauten, als wir eigentlich möchten. Wir stellen uns vor dem Gang an die Öffentlichkeit konkret die Frage, ob ein solcher einen Sinn hat. Das eine oder andere Mal haben wir dann jeweils nicht mitgemacht. Die Öffentlichkeit merkt das aber kaum, das ist gut so. Andererseits haben inzwischen die Orthodoxen akzeptiert, dass der SIG und wir die politische Vertretung gemeinsam wahrnehmen.

Eine der jüngsten politischen Debatten betrifft die Sicherheit der jüdischen Institutionen. Dabei nahm die Öffentlichkeit die Juden einmal mehr als jene wahr, die Geld wollen. Wurde dies politisch unglücklich aufgegleist oder war das Ihr Plan?

Die Diskussion an sich war ja sehr emotional. Gewisse Leute auf jüdischer Seite begreifen offenbar nicht, dass jeweils nicht der Bund entscheidet. Sondern wichtiger sind die Kantone, die handeln müssen oder können, und zwar jeder Kanton für sich.

Das weiss doch jedes Kind, und vor allem jene, die ein Dossier seriös vorbereiten.

Der SIG ist mit dieser Angelegenheit auf seine eigene Art und Weise umgegangen, und so ist es nun mal.

Sie sind aus Ihrer früheren politischen Tätigkeit in solchen Dingen sehr versiert, gelten etwa auch als Mutter der öffentlich-rechtlichen Anerkennung jüdischer Gemeinden im Kanton Zürich. Hätte man dieses Thema nicht anders einbringen müssen, mit den entsprechenden Vorabklärungen und Koalitionen, etwa über das bestehende Sicherheitsbedürfnis statt über die Geldforderung, anstatt dass jetzt im Nachhinein eine empörte politische Elite das Ganze geradebiegen muss?

Man hätte es anders formulieren können.

Hätte man nicht mehr Mittel über die Ebene der kantonalen Zuwendung aufgrund der öffentlich-rechtlichen Anerkennung erhalten können?

Nein, denn wir werden im Kanton Zürich betreffend Unterstützung gleich behandelt wie die zwei Landeskirchen, mit Sicherheit hat das gar nichts zu tun. Man kann dies nicht miteinander vermischen. Ausserdem sind die Umstände der Anerkennung der jüdischen Gemeinden von Stadt zu Stadt verschieden, viele sind gar nicht anerkannt, etwa jene in der Romandie – dort gibt es eine solche Anerkennung von Grund auf nicht. Doch der SIG, der hier federführend ist, entschied nach Bern zu gehen, um das Sicherheitsanliegen zu platzieren. Man hat ja dann aber gesehen, dass es so nicht einfacher wird.

Zu Israel haben SIG und PLJS in den letzten Jahren wenig verlauten lassen. Nun stehen verschiedene Jubiläen an. Haben Sie sich diesbezüglich engagiert?

Nicht mit der Plattform, denn das Jubiläumsthema wird von den Gemeinden bearbeitet und viele Leute kümmern sich darum, auch im Rahmen von Organisationen, die Feiern durchführen. Bezüglich Israel selbst als politisches Thema bin ich – wie der SIG übrigens auch – nicht dafür, ständig irgendwelche Medienmitteilungen mit Positionsbezügen herauszugeben. Umso mehr, als wir als Plattform sicher zu klein sind, um etwas zu bewirken.

Aber bei den Gesprächen etwa mit den Parteipräsidenten wird Israel ja sicher auch angesprochen. Was für einen Standpunkt vertreten Sie dann?

Zur Zeit von Micheline Calmy-Rey war das noch heikler, weil sie ständig auf irgendwelchen Detailpunkten herumritt, über die der SIG und wir eigentlich nicht sprechen konnten. Schon damals erklärte ich, dass wir uns über solche Dinge nicht auslassen würden, weil wir nicht in Israel seien und somit die Sache nicht wirklich beurteilen könnten. Aber wir reden mit Politikern natürlich über Israel, und die Gesprächspartner sind diesbezüglich in ihren Haltungen ganz unterschiedlich.

Sie sind immer stark in den interreligiösen Dialog involviert gewesen. Wie sehen Sie heute die Beziehungen zur muslimischen Seite – was kann man dort überhaupt erreichen?

Wenn auf beiden Seiten gute Leute gut mit-einander reden können, dann funktioniert es. Aber es gab auf allen Seiten viel Personalwechsel seit meiner Zeit, damals gab es etliche Leute, die etwas erreichen wollten. Das Resultat hängt aber jedenfalls immer davon ab, wer dabei ist.

Hat die Plattform seit ihrer Entstehung auf nationaler Ebene – ausser dem Kooperationsabkommen mit dem SIG – etwas erreichen können?

Wir haben erstens erreicht, dass wir die Politik gemeinsam mit dem SIG machen und auch politisch immer zusammen auftreten, und das ist erheblich mehr, als wir zuvor hatten. Zweitens aber haben wir erreicht, dass auch die orthodoxen SIG-Gemeinden mit dem heutigen Status und uns zufrieden sind. Das ist für das schweizerische Judentum wichtig. Insbesondere zählt, dass sie wissen, dass wir ihnen nicht auf die Füsse treten, dass auch sie uns nicht auf die Füsse treten und dass wir die politische Arbeit mit ihnen zusammen machen. Das ist machbar, und das machen wir auch, und in dieser Beziehung gibt es gegenüber früher einen grossen Fortschritt.

In den Medien wird allerdings praktisch immer nur der SIG zitiert. Liegt das daran, dass die Plattform weniger Politik über die Öffentlichkeit macht als der SIG, oder sucht der SIG die Öffentlichkeit?

Wir haben ja auch nicht bei allem mitgemacht respektive wir haben uns, wenn etwas nicht so genau nach unseren Vorstellungen lief, zurückgehalten. Der SIG macht eben seine Lobbying-Arbeit für sich. Das mag dazu beigetragen haben.

Wie sehen Sie generell, angesichts der zunehmenden Säkularisierung und Modernisierung, die Zukunft der jüdischen Gemeinden?

Viele junge Leute machen nicht mehr per se alles mit; sie sind auch entsprechend erzogen worden. Das macht es gerade bei Mischehen und den daraus entstammenden Kindern viel schwieriger für die Gemeinden, zudem sind viele a priori nicht mehr daran interessiert, in einer Gemeinde Mitglied zu werden. Das geht aber – und das weiss ich von persönlicher Beobachtung – beispielsweise bei den Katholiken nicht anders. Viele Junge gehen nicht mehr in die Kirche, heiraten nur standesamtlich oder lassen ihre Kinder nicht taufen.

Seit einiger Zeit dürfen Kinder der Jüdischen Liberalen Gemeinde Or Chadasch in Zürich (JLG) die Noam-Schule nicht mehr besuchen. Wie stehen Sie, die sich früher stark für die jüdische Schule ins Zeug gelegt hat, dazu?

Auch wenn es an sich ein Skandal wäre: Ich habe mich da der Meinung der JLG angeschlossen, dass sie es eben bleiben lassen sollen, wenn sie diese Kinder nicht wollen. Die JLG-Kinder gehen in die öffentliche Schule, und Punkt. Nur einzelne Eltern, vielleicht insgesamt vier Paare, wollten zu meiner Zeit als Präsidentin der JLG ihre Kinder in die Noam schicken.

Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem bevorstehenden Rücktritt gerne noch erreicht hätten?

Die Frage der zwei Verbände für so wenige Leute beschäftigt mich natürlich noch immer. Es ist richtig, dass wir uns nicht aufdrängen. Als Politikerin wäre es mir natürlich lieber, wenn wir in einem Organ vereint auftreten könnten. Aber unsere Situation ist anders und durch den eigenen Verband erheblich besser als zur Zeit, als wir den ersten Antrag stellten und abgelehnt wurden. Die Zusammenarbeit in der Zeit seit der Gründung der Plattform funktioniert überdies gut, und so kann jeder seine Religion so ausleben, wie er es für richtig hält. Zudem hat sich auch auf orthodoxer Seite, zumindest in Zürich, etwas bewegt.

Nach Ihnen wird es ein Co-Präsidium Deutsch-Schweiz-Romandie geben. Bleiben Sie dann noch aktiv beteiligt?

Ein Amt irgendwelcher Art werde ich nicht mehr haben, aber meine Nachfolger natürlich gründlich einführen. Auf Anfrage stehe ich auch später für Hilfestellungen zur Verfügung, sollte mein Rat gebraucht werden. 