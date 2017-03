Weniger Israel-Juden für Abzug aus Westbank und Palästinenserstaat

UMFRAGE

30. März 2017

Untersuchung des Jerusalem Center for Public Affairs.

Die Bereitschaft, im Rahmen eines Friedensabkommens einem israelischen Abzug aus der Westbank und der Gründung eines Palästinenserstaates zuzustimmen, sank unter den Juden des Landes drastisch von 2005 bis 2017 von 60 auf 36 Prozess. Im gleichen Zeitraum sank die Zustimmung für die im Dezember 2000 von US-Präsident Bill Clinton aufgestellten Clinton Parameter von 59 auf 29 Prozent. Das sind die zentralen Ergebnisse einer von der Expertin Mina Tzemach im Auftrag des Jerusalem Center for Public Affairs vom 20.-21. März angefertigten Umfrage. Weitere Resultate: 79 Prozent sagen, es sei wichtig, ein vereintes Jerusalem unter israelischer Souveränität zu behalten, und 83 Prozent widersetzen sich einem Transfer des Tempelbergs an die Palästinenser. 88 Prozent sodann vertreten die Ansicht, Israel könne sich nicht aus Gebieten zurückziehen, die an den Ben-Gurion-Flughafen grenzen, und 81 Prozent sind der gleichen Meinung hinsichtlich der an die Autostrasse Tel Aviv-Jerusalem grenzenden Territorien. Schliesslich vertreten 76 Prozent der Befragten die Ansicht, Israel müsse die Sicherheitskontrolle über die Westbank ausüben, und 81 Prozent sind dieser Ansicht hinsichtlich der Souveränität über das Jordantal. – Die Umfrage macht jenen, die ein Abkommen mit den Palästinensern erzielen wollen, unmissverständlich klar, dass die Förderung eines solchen Abkommens nur Chancen auf Erfolg haben kann, wenn unter der israelischen Öffentlichkeit das Vertrauen in ein derartiges Abkommen wächst. Angesichts der Tatsache aber, dass Israels Öffentlichkeit nicht einverstanden ist mit der palästinensischen Forderung nach einem unabhängigen Staat auf dem ganzen Territorium der Westbank, einschliesslich Ostjerusalem und dem Tempelberg, bekundet man Mühe, zu sehen, wie ein Abkommen derzeit möglich sein soll. [TA]