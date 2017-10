«Weniger als fünf Prozent Syriens unter IS-Kontrolle»

RUSSLAND

25. Oktober 2017

Eine Bemerkung von Verteidigungsminister Sergey Shoigu.

Weniger als fünf Prozent von Syrien verbleibe unter der Kontrolle des «Islamischer Staat» (IS). Das erklärte am Montag an einer Pressekonferenz auf den Philippinen laut AP der russische Verteidigungsminister Sergey Shoigu. Auf dem Höhepunkt des Aufstiegs des IS kontrollierte die islamistische Organisation etwa die Hälfte des syrischen Territoriums bevor ihr Niedergang einsetzte. Russischen Luftangriffen fielen über 900 Trainingslager des IS zum Opfer, neben einer Viezahl schwerer Waffen. In den letzten Woche konzentrierte Russland seine Bemühungen auf den Osten Syriens, wo ein Wettstreit in der ölreichen Provinz Deir el-Zour im Gange ist zwischen von den USA unterstützten syrischen Verbänden und Präsident Assad gegenüber loyale Regierungstruppen. [TA]