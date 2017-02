Weltpolitik mit Ohad Hemo

Leidenschaftlich erzählte der Gastreferent Ohad Hemo aus seinem journalistischen Alltag als langjähriger «Arutz 2», Korrespondent für palästinensische Angelegenheiten, am Magbit-Anlass des Keren Hajessod in Bern. «Wir leben in einer der interessantesten Zeitepochen, was den Nahen Osten angeht», sagte Hemo. Irak, Syrien, Jemen, die ganze Region sei in starkem Wandel begriffen. Die ägyptische Armee sei schwach, in Syrien herrsche Chaos, Irans Einfluss werde in Libanon zunehmend spürbar und Jordanien kämpfe mit dem immensen Flüchtlingsstrom. Eine der Folgen dieser geopolitischen Verschiebungen sei, dass sich stereotype Bilder gegenüber Israel in der Weltöffentlichkeit langsam veränderten: Beispielsweise werde Israel weniger für die Instabilität im Nahen Osten verantwortlich gemacht als noch vor ein paar Jahren. Eindrücklich erzählte Hemo von Begegnungen mit hohen Vertretern der Hamas, von palästinensischen Machtkämpfen zwischen Hamas und Fatah, vom Antisemitismus in Europa, aber auch in der islamischen Welt. Er ist ein Grenzgänger. Viele seiner Geschichten illustrierte er mit Videoausschnitten. Ein weiteres Mal wurde der Keren-Hajessod-Anlass für Bern, Biel und Solothurn vom Co-Präsidium des Ortskomitees Bern als Benefizveranstaltung inszeniert (vgl. S. 18).