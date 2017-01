Welle antisemitischer Drohungen gegen Gemeindezentren

USA

10. Januar 2017

Fünfzehn jüdische Gemeindezentren in den USA erhielten am gestrigen Montag Bombendrohungen. Diese erwiesen sich als falscher Alarm, lösten aber weithin Schrecken aus.

Eine vorerst ungeklärte Welle von Bombendrohungen erschütterte Gestern Montag jüdische Gemeinden in den USA. Bei fünfzehn «Jewish Community Centers» (JCC) in den Gliedstaaten Delaware, Georgia, Florida, Maryland, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina und Tennessee gingen telefonische Bombendrohungen ein. Diese erwiesen sich jedoch durchweg als falscher Alarm.

Laut dem «Secure Community Network», das Gemeinden in Sicherheitsfragen berät, handelte es sich bei einigen Anrufen um vorher aufgenommene Botschaften. Andere wurden mit Verzerrungstechniken verfälscht und «live» durchgeführt. In Miami Beach und anderen Orten lösten die Drohungen umgehend die Räumung der Zentren aus, an dene unter anderem Schulklassen unterrichtet wurden.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Terror-Attacke in Fort Lauderdale ist der Schrecken nachvollziehbar, der nun in den betroffenen Gemeinden herrscht. Allerorten nahmen Polizeidienststellen die Suche nach den Hintermännern auf. Derzeit ist unklar, in wie weit und von wem die Drohungen organisiert worden sind.

Primär in jüdischen Medien wurde am Montagabend Ortszeit auch ein antisemitischer Drohbrief vermeldet, der in Blockschrift geschrieben wurde und einen Nazi-«Judenstern» mit dem Wort «Jude» trägt. Das Schreiben wurde an der Windschutzscheibe des Wagens einer jüdischen Familie in Rockville, Maryland, ausserhalb der Hauptstadt Washington angebracht.

Die Familie hatte vergangene Woche für einige Tage als Solidaritäts-Banner für die afroamerikanische «Black Lives Matter»-Bewegung angebracht. Das Schreiben nimmt darauf Bezug und endet mit der Drohung: «Enjoy the Mayhem» (Mayhem kann Chaos, aber auch schwere Körperverletzungen bedeuten). Auch hier sind die Urheber bislang unbekannt. [JU/AM]