«Welch ein Glück ich habe, Musiker zu sein»

Katja Behling, 20. Januar 2017

Menahem Pressler ist mit 93 Jahren der weltweit älteste noch konzertierende Klaviervirtuose, in seinem Buch «Dieses Verlangen nach Schönheit» spricht er über sein Leben und die Musik.



Der ältere Herr, der das Podium des Hamburger Körber-Forums betritt, spielt, wie er später an diesem Dezemberabend erzählen wird, «seit 90 Jahren» Klavier. Über 50 Jahre davon spielte er mit dem legendären Beaux Arts Trio – ein halbes Jahrhundert lang tourte er mit diesem Trio um die Welt: Menahem Pressler, einer der renommiertesten und meistbewunderten Pianisten unserer Zeit. Auf seinen Tourneen trat er in allen Musikzentren der Welt auf, spielte und spielt mit den führenden internationalen Orchestern und Star-Dirigenten, konzertiert, mit enormer geistiger Präsenz und erstaunlicher Kraft, noch immer. Nun liegt «Dieses Verlangen nach Schönheit. Gespräche über Musik» (Edition Körber-Stiftung), das erste deutschsprachige Buch von und über den Jahrhundertpianisten, vor. Es ist das Porträt eines Vollblutkünstlers, für den Musik überlebenswichtig war und ist.

Ein Leben für die Musik

Menahem Pressler kam 1923 als Max Pressler in Magdeburg als Sohn eines Herrenausstatters zur Welt. Max spielte zunächst Violine, aber als sein Bruder krank war, sprang er für ihn beim Klavierunterricht ein – und blieb bei diesem Instrument. Sein Hochtalent zeigte sich früh, doch nach vielversprechenden Anfängen nahm diese Entwicklung ein jähes Ende. In der Reichspogromnacht 1938 wurde auch das Magdeburger Ladengeschäft seines Vater beschädigt und geplündert. Die Presslers reisten 1939, gerade noch vor Kriegsausbruch, mit dem Zug in vermeintliche Ferien nach Triest, wenig später mit dem Schiff weiter nach Palästina. Erst viel später würde Pressler erfahren, dass viele seiner Verwandten in Auschwitz den Mördern zum Opfer fielen.

In Palästina setzte der 16-Jährige seine musikalische Ausbildung fort, und bald konnte der junge Emigrant unter anderem mit dem Palestine Symphony Orchestra, dem späteren Israel Philharmonic Orchestra, spielen. Nach Kriegsende reiste Pressler via Kairo nach San Francisco, wo ihm 1946 mit dem ersten Platz beim Internationalen Debussy-Wettbewerb der Durchbruch gelang. Er studierte und arbeitete nun in den Vereinigten Staaten – 1955 liess er sich mit seiner Frau dort nieder – und in Europa, trat etwa mit den Orchestern von San Francisco, New York, Chicago, London, Paris, Brüssel, Oslo und Helsinki auf. Und er übernahm eine Professur an der Jacobs School of Music der Indiana University, gilt als hervorragender Musikpädagoge und gab zahllose Meisterkurse – und spielt noch immer gelegentlich mit dem Indianapolis Symphony Orchestra auf.

Späte Solokarriere

Nach zehn Jahren Solokarriere in der Nachkriegszeit vollzog sich die zweite Wende seiner Laufbahn, als Pressler 1955 mit dem Beaux Arts Trio debütierte. Dem internationalen Publikum ist er als Pianist dieses in aller Welt gefeierten Trios bekannt geworden, dessen Klavierpart er mit jeweils wechselnden Besetzungen an Geige und Cello ein halbes Jahrhundert lang innehatte. Presslers erster Cello-Partner war Menahem Meir, der Sohn der späteren israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir. Zuletzt spielte Pressler mit dem brasilianischen Cellisten Antonio Meneses und dem jungen Violinvirtuosen und gefeierten Menuhin-Schüler Daniel Hope, der neuerdings auch Musikdirektor des Zürcher Kammerorchesters ist. Nachdem sich das Beaux Arts Trio 2008 aufgelöst hatte, setzte sich Pressler mitnichten zur Ruhe, sondern intensivierte seine Auftritte als Solo-Pianist. Gerade in dieser Spätphase ging ein Preisregen auf ihn nieder, erhielt er viele der ihm im Laufe seiner Karriere zuerkannten Auszeichnungen: Ehrendoktorate, Grammy-Nominierungen, den Yehudi-Menuhin-Preis, die Wigmore Medal, Ehrungen für sein Lebenswerk. 2007 ernannte die Jerusalem Academy of Music and Dance Pressler zum Ehrenmitglied. Die Bundesrepublik verlieh dem gebürtigen Deutschen 2005 das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse – und 2012 offiziell die deutsche Staatsbürgerschaft.

In Bremen gab er Anfang Dezember mit den Bremer Kammerphilharmonikern gleich drei umjubelte Konzerte, anschliessend ging es nach Hamburg. Dort hat Pressler nun, in direkter Nachbarschaft zur diesen Monat eröffneten, von den Basler Architekten Herzog und de Meuron errichteten Elbphilharmonie, im Gespräch mit demMusikjournalisten der «Neuen Zürcher Zeitung» Holger Noltze, sein Buch vorgestellt: Pressler, dessen Karriere sechs Jahrzehnte umspannt, gibt Einblick in sein Leben, seine Liebe zur deutschen Kultur und Musik, seine Gedanken über die Arbeit als Künstler. Er erzählt, welche Rolle seine Lehrer, Vorbilder und Kollegen wie Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz oder Eduard Steuermann für ihn spielten und spricht über die immense Bedeutung von Disziplin und Hingabe an das, was man tut. Grosse Musik, das eiserne Üben und Spielen, habe ihm Sinn, Freude und Halt gegeben. Und diese Kraft, diesen Optimismus, mit dem er dem Leben gegenübertritt, strahlt Menahem Pressler auch aus. «Glück», sagt er, «ist mein grösstes Talent». Er sei glücklich, Musiker geworden zu sein, weil die Musik so viel Glück schenke, ihm und anderen. Es ist für ihn daher undenkbar, aufzuhören, auch nicht, nachdem er sich vor über zwei Jahren einer lebensgefährlichen Operation hatte unterziehen müssen und gebrechlich ist, ihm das Gehen schwerfällt. Seine Managerin Annabelle Weidenfeld, Witwe des Grossverlegers Lord George Weidenfeld (1919–2016) und einstige Gefährtin Arthur Rubinsteins, steht ihm bei seinen Reisen und Auftritten – so auch in Hamburg – zur Seite. Am 6. Januar gastierte Pressler mit dem Zürcher Kammerorchester in München, zuvor hatte er Auftritte in Magdeburg auf der Agenda. Dort, in seiner Heimatstadt, die er mittlerweile wieder regelmässig besucht, feierte Menahem Pressler am 16. Dezember auch seinen 93. Geburtstag. Er möchte weiterspielen, solange seine Gesundheit es zulässt, sagt der begnadete Künstler, der sich musikalisch noch immer als Suchender begreift. «Zur Musik muss man ein Leben lang vordringen.» 