Weiterhin Hochbetrieb der Polizei- und Gerichtsmaschinerie

TÜRKEI

28. Dezember 2016

Seit Putschversuch wurde über 110000 Menschen gekündigt, und 40000 warten in Haft auf Prozess.

Seit dem vereitelten Putschversuch gegen Präsident Erdogan vom vergangenen Juli haben die türkischen Behörden über 110000 ihnen missliebigen Menschen gekündigt, oder ihre Anstellungen wurden suspendiert. 40000 warten hinter Gittern auf ihren Prozess. Das letzte prominente Beispiel für das Vorgehen der Türken betrifft Senol Buran, der in Istanbul eine Cafeteria neben den Büros der oppositionellen Zeitung «Cumhuryiet» betreibt. Ihm wird die Beleidigung von Präsident Erdogan zur Last gelegt, nachdem er laut der Erklärung einer seiner Anwälte gesagt haben soll, er werde Erdogan keinen Tee servieren. Darauf wurde Senol Buran am vergangenen Samstag in Polizeigewahrsam genommen, nachdem die Ordnungshüter zuerst die Wohnung des Kaffeemanagers durchsucht hatten. «Cumhuryiet» ist eine der wenigen Zeitungen, die immer noch an ihrem regierungskritischen Kurs festhält. Wer den Präsidenten beleidigt, kann in der Türkei mit Gefängnis von bis zu vier Jahren Haft bestraft werden. Für den Präsidenten arbeitende Anwälte haben mit dem Argument der Beleidigung bisher über 1800 Dossiers gegen Leute wie Karikaturisten, eine ehemalige Miss Türkei und sogar Schulkinder eröffnet. Der Termin für das Verfahren gegen Buran ist noch nicht bekannt gegeben worden. Der Manager steht auf dem Standpunkt, wohl gesagt zu haben, er werden dem Präsidenten keinen Tee kredenzen, doch habe er dabei keine beleidigenden Worte gebraucht. [TA]