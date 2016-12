Weihnukka? Weihnukka!

STANDPUNKT

Eliyah Havemann, 23. Dezember 2016

Am 14. Dezember feierte die Aserbaidschanische Botschaft in Amerika im neuen Trump Tower Hotel neben dem Weissen Haus in Washington Chanukka mit den Repräsentanten der Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. Nicht alle diese Organisationen waren dabei, denn etliche hatten ihre Teilnahme abgesagt: Zu bizarr war das gesamte Paket in Kombination; Trump, Aserbaidschan, elf Tage zu früh, Chanukka. Etwa 200 Gäste waren es am Ende aber doch. Die beiden Lichterfeste Chanukkah und Weihnachten fallen dieses Jahr auf denselben Tag, den 24. Dezember. Und auch wenn beide Feiertage immer in derselben, dunklen Jahreszeit gefeiert werden, auf denselben Tag fallen sie selten. Das nächste Mal 2027 und danach erst wieder 2073. Wenn man auf den Amerikanischen Dollarscheinen «In God we trust» liest, ist damit der glückliche Vater gemeint, der am 24. Dezember den Geburtstag seines Sohnes feiert. Und kein anderer Gott. Das eigentliche Datum für die erste Kerze war dieses Jahr in Amerika also schon belegt. Wir Juden sind dann offenbar flexibel, Chanukka ist schliesslich kein hoher Feiertag.

Ein bisschen zu früh zu feiern ist besser als zu spät. Auch hier in Israel kommt man lange vor Chanukka in Chanukkastimmung, ganz ähnlich der Weihnachtsstimmung in anderen Ländern: Die Strassen werden geschmückt mit Lichtern in Form von neunarmigen Kerzenständern oder Sternen und die Bäckereien ändern ihr Sortiment und bieten Berliner in allen Farben und Geschmacksrichtungen an. In Haifa gibt es sogar einen an einen Weihnachtsmarkt angelehnten Chanukkamarkt. Ich war noch nicht dort, aber ich wette, dort gibt es sogar Glühwein.

Die Kinder sind auch hier die Hauptzielgruppe für diesen Feiertag. Mein ältester Sohn ist vier Jahre alt und im Kindergarten singen sie Chanukka-Lieder und drehen mit dem jiddisch «Dreidel» genannten Kreisel ihre Spielgruppen aus. Er kam nach Hause und fragte: «Papa, wie sagt man ‹Sevivon› (Kreisel) auf Deutsch?»

Kreisel, Kerzen, fettige Speisen, Schokotaler und Geschenke für die Kinder. Das sind die Zutaten für Chanukka. Genau wie Weihnachten soll es uns Freude und Hoffnung schenken in der dunklen Jahreszeit. Auch deshalb war der Veranstaltungsort für die Aserbaidschanische Feier so unpassend gewählt, denn politisch dunkle Zeiten stehen uns bevor und nichts symbolisiert das eindringlicher als ein neues Trump-Hotel-Hochhaus in Rufweite zum Weissen Haus.

Nun, Juden sind Kummer gewohnt. Während Christen ihr Lichterfest zu Ehren ihres neugeborenen Messias feiern, feiern Juden, dass wir mal wieder nicht von unseren Feinden, dieses Mal die Griechen, ausgelöscht wurden. Aserbaidschan, ein muslimisches Land als Chanukah-Party-Gastgeber, ist daher ein echter Lichtblick gerade für Juden in Israel. Egal, an welchem Ort die Party stattfindet und an welchem Datum. Israel braucht Alliierte. Wir wollen in der Zukunft nicht noch einen Feiertag im Kalender etablieren müssen, der feiert, dass wir nicht vernichtet wurden.

Eliyah Havemann lebt in Israel. Zuletzt ist von ihmerschienen: «Wie werde ich Jude? Und wenn ja,warum?» Ludwig Verlag, München 2014.