Weichenstellung am Wannsee

WANNSEE

Eva Burke, 27. Januar 2017

Der Historiker Peter Longerich stellt neue Erkenntnisse über die Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 vor.

Der Kontrast zwischen dem grossbürgerlichen Anwesen in idyllischer Seelage und dem dort verhandelten Völkermord an Millionen europäischer Juden schockiert bis heute.

Zu einer «Besprechung mit anschliessendem Frühstück» lud der Chef der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich zu der für den 20. Januar 1942 anberaumten Wannsee-Konferenz. Zum 75. Jahrestag des Treffens 15 hochrangiger Vertreter der NS-Regierung und der SS stellt der Historiker Peter Longerich in der Studie «Wannseekonferenz. Der Weg zur Endlösung» neue Erkenntnisse vor. Bis heute schockiert der Kontrast zwischen dem von einem Park umgebenen, grossbürgerlichen Anwesen in idyllischer Seelage mit dem grau-samen, dort verhandelten Völkermord an Millionen europäischer Juden.

Mörderische Pläne

Heydrich habe das kultivierte Ambiente bewusst gewählt, um eine Distanz zu dem Thema der Besprechung zu schaffen, schreibt Longerich. Dazu habe auch der nebulöse «Gestapo-Jargon» des von Adolf Eichmann verfassten und von Heydrich redigierten Ergebnis-Protokolls gedient. Dieses umschrieb die mörderischen Pläne der Veranstaltung und liess an den Absichten keine Zweifel. Heydrich hatte die Konferenz einberufen, um seinen eigenen Entwurf zur vollständigen Ermordung der Juden vorzustellen und die versammelten Staatssekretäre aus dem gesamten Regierungsapparat persönlich in sein Konzept einzuspannen. Eine Diskussion darüber stand nicht auf der Tagesordnung der mit 90 Minuten relativ kurzen Besprechung. Denn die Ermordung der Juden war zuvor von Hitler und dem SS-Chef Heinrich Himmler bereits beschlossen worden. Massenmorde, Deportationen und Zwangsarbeit waren also Ende 1941 schon längst im Gange. Aber nun strebte Heydrich die «Federführung» bei der Durchführung des Völkermordes an. Er wollte in enger Abstimmung mit sämtlichen dabei tangierten Instanzen des Machtapparats ein umfassendes Konzept für die physische Tötung der Juden über geografische Grenzen hinweg erstellen, unter seine Kontrolle und dies im Anwesen Am Gros-sen Wannsee 56/58 zu Protokoll zu bringen.

Den Abschluss der «Endlösung» erwartete Heydrich erst nach Kriegsende. Laut der im Protokoll angeführten Statistiken sollten elf Millionen Juden in Europa ermordet werden; 16 000 lebten in der neutralen Schweiz. Um den Hintergrund der Konferenz deutlich zu machen, stellt Longerich die Differenzen zwischen Himmlers und Heydrichs Mordplänen vor. Der SS-Chef wollte die Vernichtung im Rahmen des Krieges durchführen, mit Schwerpunkt in dem besetzten Polen und mittels Deportationen, Zwangsarbeit, Erschies-sungen und der weiter entwickelten Gasmord-Technologie. Heydrich wollte den Krieg zunächst gewinnen und so die Voraussetzung für die Ergreifung der Juden in dem eroberten «Lebensraum» und sie dann durch eine Mischung von Zwangsarbeit, unerträglichen Lebensbedingungen und Massenmorden zugrunde richten.

Reibungsloser Ablauf

Das Endziel für beide war dasselbe: die «End-lösung». Longerich betrachtet die Wannsee-Konferenz dafür als eine «Weichenstellung». Um die Besprechung kurz zu halten, habe Heydrich den Teilnehmer-Kreis überschaubar gehalten und neben ihm selbst nur fünf SS-Funktionäre eingeladen. Daneben waren Justiz-, Innen- und Aussenministerien sowie jenes für die besetzten Ostgebiete und Vertreter der Partei- und Reichskanzlei, des Generalgouverneurs in Krakau und des Vierjahresplans anwesend. Laut Longerich wollte Heydrich vermeiden, dass SS-Offizielle der Runde detaillierte Einblicke in die bereits laufenden Mord-Kampagnen gaben und damit womöglich Einwände oder Bedenken provozierten. Dies hätte den von Heydrich angestrebten, reibungs-losen Ablauf der Konferenz stören können.

Longerich stellt zudem die Teilnehmer indi-viduell vor. Die 15 Männer waren vorwiegend Juristen, Berufsbeamte oder hochrangige SS-Offiziere und stammten aus der oberen Mittelschicht. Gebildet und kultiviert, waren den Herren gleichwohl Konkurrenzneid und Kompetenzgerangel nicht fremd. Das im Buch enthaltene Protokoll lässt ein regelrechtes Wetteifern bei der Ermordung von Juden in den jeweiligen Machtbereichen erkennen – dies sollte lieber früher als später geschehen und möglichst auch sogenannte Mischlinge erfassen.

Hass auf Juden als Ablenkung

Longerich spricht auch die weiterhin umstrittene Frage an, ob an diesem Januartag der definitive und von Hitler stammende Befehl für den Massenmord an Juden erteilt worden ist. Laut dem Protokoll hielt Heydrich sowohl auf der Besprechung als auch gegenüber den durch das Protokoll unterrichteten Dienststellen gegenüber fest, dass Hitler an der Spitze der mörderischen Befehlskette stand und formulierte «nach vorheriger Absprache mit dem Führer». Nur an dieser Stelle tritt Hitler in Erscheinung. Longerich betrachtet das konkrete Mordprogramm als Ergebnis eines Entscheidungsprozesses, der den ganzen Machtapparat einbezog und nach der Konferenz in beschleunigtem Tempo fortlief.

Der Historiker nimmt auch die damalige Kriegslage in den Blick. Seit Amerikas Kriegseintritt nach der japanischen Attacke auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 hätten Juden für Hitler den Zweck, als Geiseln zu dienen, verloren, schreibt Longerich. Hitler habe im Herbst 1941 die Idee gehabt, die Deportation der Juden in den Osten könnte ihre «Rassengenossen» in den USA dazu bewegen, die Regierung der Vereinigten Staaten von einem Kriegseintritt abzuhalten. Zudem hatte sich die strategische Lage gegen Deutschland gedreht: das Scheitern des Blitzkrieges gegen die Sowjetunion, die schon vor Hitlers Kriegserklärung an die USA vom 11. Dezember 1941 massive Unterstützung Amerikas für Grossbritannien und die Sowjetunion, das immer aggressivere Vorgehen der US-Navy gegen deutsche U-Boote im Nordatlantik und die Furcht vor der angeblich jüdisch-bolschewistischen Führungsschicht in der Sowjetunion schlugen auf die Stimmung im Reich.

Laut Longerich habe die Naziführung den Hass auf Juden als Ablenkungsmittel betrachtet und sei daraus zum Entschluss zur totalen Ermordung gekommen. In dieses Vorhaben sollten die Konferenzteilnehmer in der Wannsee-Villa eingebunden werden. Sie wurden nun auch offiziell und schriftlich zu «Mitwissern und Mitverantwort-lichen», so Longerich. Der Zusammenkunft in der Villa am Wannsee folgte ein reichhaltiges Frühstück (vgl. S. 18). 

Peter Longerich: Wannseekonferenz. Der Weg zur «Endlösung». Pantheon Verlag, München, 2016.