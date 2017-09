Was steckt dahinter?

MAHMOUD ABBAS

29. September 2017

Die Palästinensische Behörde von Präsident Mahmoud Abbas hält am nächsten Dienstag zum ersten Mal seit drei Jahren eine Kabinettssitzung in Gaza ab.

Es kann eine leere PR-Geste für die Medien sein oder aber ein erster Schritt auf dem von der Fatah von Abbas und der mit ihr rivalisierenden, den Gazastreifen kontrollierenden Hamas lauthals propagierten Pfad der Versöhnung sein. Gegenüber israelischen Zeitungen erklärte PA-Sprecher Yousef al-Mahmoud, die Offiziellen würden am Montag von Ramallah nach Gaza reisen, wo tags darauf die Kabinettssitzung steigen soll, an der neben dem palästinensischen Premierminister Rami Hamdallah eine ganze Reihe von Kabinettsmitgliedern aus der Westbank teilnehmen werden. Zu den zu besprechenden Themen gehört laut Mahmoud auch die Frage der Kontrolle an den Grenzübergängen. Vertreter beider Lager betonen, dass man die jüngsten Versöhnungsbemühungen mit «grösster Vorsicht» angehen werde. Angesichts des Misserfolgs ähnlicher Projekte in der Vergangenheit überrascht diese Äusserung keineswegs. Seit gut zehn Jahren ist das Verhältnis der beiden Seiten geprägt von «Spaltung, Misstrauen und Fehlstarts», wie Haaretz schreibt. Die Hamas wirft Präsident Abbas in erster Linie vor, nichts getan zu haben, um die israelisch-ägyptische Blockade des Gazastreifens aufzuheben. Es sollte an dieser Stelle nicht ignoriert werden, dass so-wohl in Jerusalem als auch in Washington die Versöhnungsbemühungen der beiden palästinensischen Lager mit höchst gemischten Gefühlen verfolgt werden. JU